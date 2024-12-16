教宗方济各会晤马克龙总统：感谢您来到这里
（梵蒂冈新闻网）“感谢您来到这里。这个举动让人看到您的个性，寻求相遇。非常感谢您为我腾出时间”。教宗方济各以感谢的言语问候法国总统马克龙，总统在教宗结束第47次使徒之旅、离开科西嘉前不久来到阿雅克肖向他道别。
在以拿破仑命名的机场小会客厅内，已经插上梵蒂冈城国和法国的国旗，以及欧盟的旗帜，教宗和法国总统在各自代表团的陪同下，于下午6点前不久一起进入这个小厅。与以往在梵蒂冈的会见、2023年在马赛或在七国峰会上的会面一样，马克龙总统在教宗面前热情亲切。他立即呈上一份礼物：一本关于巴黎圣母主教座堂的书籍，这座圣堂在2019年那场大火后已经修复，于一周前的12月7日重新开放。法国总统翻开这本书的几页指给教宗看。
教宗方济各则以他牧职期间的纪念章和几份训导文件作为回礼。教宗特别拿起《你们要欢喜踊跃》宗座劝谕，找到其中引用圣多默‧摩尔（St. Thomas More）的叮咛，不要失去幽默感。教宗将这一页指给马克龙看，并且还将书签放在这一页；马克龙总统以微笑作出回应并握住教宗的手。
两人坐下后，互相握手致意。法国总统感谢教宗的来访，强调看到科西嘉人民的喜悦，并表示能够迎接教宗令他“非常自豪”。他“代表科西嘉和法国”感谢贝尔格里奥教宗；教宗在当天诵念《三钟经》活动中，提到法属马约特群岛飓风给数以百计的人造成灾难。马克龙总统对教宗的关怀表示感谢。
接著是闭门会晤，这是在机场举行欢送仪式前的最后一项活动。爱丽舍宫在稍后发布的一份公告中强调，教宗与法国总统会面的气氛亲切融洽，双方对当前的国际问题，尤其是乌克兰和中东的局势交换了意见。马克龙总统感谢教宗到访科西嘉，并对禧年的开始予以最衷心的祝愿。
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