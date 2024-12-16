教宗方济各会晤马克龙总统：感谢您来到这里

在阿雅克肖机场会见法国总统马克龙是教宗方济各在科西嘉访问的最后一项活动。双方交换了礼物，教宗并请马克龙总统不要失去幽默感。

（梵蒂冈新闻网）“感谢您来到这里。这个举动让人看到您的个性，寻求相遇。非常感谢您为我腾出时间”。教宗方济各以感谢的言语问候法国总统马克龙，总统在教宗结束第47次使徒之旅、离开科西嘉前不久来到阿雅克肖向他道别。

在以拿破仑命名的机场小会客厅内，已经插上梵蒂冈城国和法国的国旗，以及欧盟的旗帜，教宗和法国总统在各自代表团的陪同下，于下午6点前不久一起进入这个小厅。与以往在梵蒂冈的会见、2023年在马赛或在七国峰会上的会面一样，马克龙总统在教宗面前热情亲切。他立即呈上一份礼物：一本关于巴黎圣母主教座堂的书籍，这座圣堂在2019年那场大火后已经修复，于一周前的12月7日重新开放。法国总统翻开这本书的几页指给教宗看。

教宗方济各则以他牧职期间的纪念章和几份训导文件作为回礼。教宗特别拿起《你们要欢喜踊跃》宗座劝谕，找到其中引用圣多默‧摩尔（St. Thomas More）的叮咛，不要失去幽默感。教宗将这一页指给马克龙看，并且还将书签放在这一页；马克龙总统以微笑作出回应并握住教宗的手。

两人坐下后，互相握手致意。法国总统感谢教宗的来访，强调看到科西嘉人民的喜悦，并表示能够迎接教宗令他“非常自豪”。他“代表科西嘉和法国”感谢贝尔格里奥教宗；教宗在当天诵念《三钟经》活动中，提到法属马约特群岛飓风给数以百计的人造成灾难。马克龙总统对教宗的关怀表示感谢。

接著是闭门会晤，这是在机场举行欢送仪式前的最后一项活动。爱丽舍宫在稍后发布的一份公告中强调，教宗与法国总统会面的气氛亲切融洽，双方对当前的国际问题，尤其是乌克兰和中东的局势交换了意见。马克龙总统感谢教宗到访科西嘉，并对禧年的开始予以最衷心的祝愿。

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