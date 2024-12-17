教宗接见卫理公会代表团成员：修和是“心灵的使命”

教宗方济各12月16日星期一上午接见世界卫理公会代表团成员，期许共同承担起“提供希望的标记，见证天主临在于世”的责任。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各12月16日上午在梵蒂冈接见了世界卫理公会的一些成员。这个组织由世界上大约80个教会团体组成，信徒约8千万。

在讲话中，教宗首先感谢天主，并指出在过去的60年，天主教信友和卫理公会信友克服了隔阂，“在相互间的认识、谅解和友爱中”进行对话。教宗说：“彼此敞开心扉，拉近了彼此间的距离，让我们意识到修和是一项心灵的使命。当主耶稣的心触摸我们的心灵时，祂就会改变我们。”

接著，教宗表示，期望卫理公会信友和天主教信友在天主圣神的引领下，努力使双方“不同的思想和愿望”联合在一起。“这是一个需要时间的行程，但我们必须继续沿著这条路走下去，始终聚焦于基督的圣心，因为正是从这圣心，我们才能学会建立彼此之间的良好关系，并为天国服务。”

随后，教宗提及2025年将是第一届尼西亚大公会议召开1700周年纪念，此次普世大公会议将所有基督徒团结在一起。教宗表示，卫理公会和天主教会在基督内拥有同一的信仰，因此，承担著“提供希望的标记，见证天主临在于世”的相同责任。

最后，教宗说：““亲爱的姐妹和弟兄们，我对你们的来访表示衷心的感谢。让我们在祈祷中保持团结。圣诞快乐！”

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