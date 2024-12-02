教宗：教育青年为他人服务，以克服冷漠

教宗方济各接见法国南部民选代表和政府官员，鼓励他们推动一些让青年参与其中的政策，并以舒缓治疗陪伴临终生命。

（梵蒂冈新闻网）现在迫切需要教导青年关切他人的需求，激发他们的使命感，因为「冷漠扼杀人的敏锐度」，同时也要运用舒缓治疗来「陪伴那些自然走到临终阶段的生命」。教宗方济各11月30日上午在梵蒂冈接见法国南部民选代表和政府官员，向他们发出这份邀请。

法国南部是不同传统交会之地

教宗在问候代表团时首先强调，「这次在罗马的朝圣是勇敢的一步，见证出你们渴望兼顾你们作为信徒的生活和你们作为身居要职的男女的生活」。

法国南部具有浓厚的地中海色彩，处于十字路口，「不同的影响力与传统汇集在这里，却也因此发生冲突」。当天访客的职责正是「解决」这些冲突。

帮助青年参与现实世界

教宗鼓励他们教导青年关切他人的需求，激发他们的使命感，把这一切视为当务之急。成长中的青年「需要理想，因为他基本上是慷慨的，基本上向关于生命的问题开放」。「有人以为青年只想待在沙发或社交平台上」，这种想法是错误的。

「要让青年参与其中，要让他们投入现实世界，探望老人、残疾人、穷人或移民。这使他们向接纳和付出的喜乐敞开心扉，为在冷漠之墙下遭到视而不见的人们提供一丝安慰。令人费解的是，冷漠扼杀人的敏锐度：它怎么能扼杀这个！」

陪伴自然走到临终阶段的生命

接著，教宗期勉法国南方的从政者促使「有关临终生命的关键议题能在真理中进行」，透过舒缓治疗来陪伴那些自然走到临终阶段的生命。

「如同你们所知，临终者需要得到尽忠职守的照护者的支持。尽管病患不一定会痊愈，但照护者的职责是提供照护和舒缓。话语不见得有用，但要向病人伸出手：握住他的手，这不仅对病患，也对我们助益良多。」

政治与宗教为公益效劳

面对这些「在经济和社会方面负有责任」的访客，教宗很高兴看到他们对教会的讯息感兴趣，并且花时间透过朝圣旅途中的会晤加深认识。政治与宗教固然是两回事，却有共同的利益，「名义虽不同，我们却都意识到大家必须为公共利益发挥作用」。

教宗最后祈求天主启发他们为区域公共利益所制定的计划和倡议，并且帮助他们予以实践。

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