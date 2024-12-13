教宗：司铎培育是迈向基督的朝圣旅途

教宗邀请修生将他们走向司铎职的旅途视为一段朝圣之路，更加肖似于基督圣心。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月12日在梵蒂冈接见了西班牙圣地亚哥德孔波斯特拉教省总修院的修生，他们分别来自这个教省总教区及其两个省属教区。教宗赞许修生和他们的长上推动了西班牙西北部三个教区的联合培育计划，在这个艰巨任务上给予他们鼓励。

该教省总教区的主教座堂正是圣雅各伯宗徒的长眠之地，那里是每年几十万人走圣雅各伯朝圣之路的目的地。他们跟随著路上的黄色箭头前行。

为此，教宗敦促说：「你们永远不要停止做『黄色的箭头』，像洗者圣若翰那样指向耶稣，并且以言语，但特别要以你们的生活方式告诉每个人：『看，天主的羔羊。』（若一29）」

教宗在讲稿中指出，所有朝圣者在踏上旅途时都感到蒙召迈出步伐。「这同样适用于司铎培育。」司铎培育的目标是「成为天主子民的牧人、按照基督圣心的标准来磨练的牧人，谦逊又仁慈」。

教宗提醒西班牙修生，他们在旅途上绝不孤单，因为基督始终通过他们的陶成者和伙伴来陪伴他们。「你们不要害怕向上主敞开心扉，让祂来陪伴你们，这样祂就能塑造你们的生命」。

教宗最后邀请修生成为一盏灯，照亮他们所遇见的人，那些面对困境或远离天主的人。「你们要为他们所有人见证福音的喜乐，带去上主的温柔与安慰。如此一来，祂就能医治他们旅途上的创伤」。

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