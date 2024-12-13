教宗致函罗马居民：敞开家门接待禧年朝圣者

教宗方济各12月12日致函罗马教区代理主教雷纳枢机，呼吁教区内的家庭、堂区和修会团体打开大门，款待禧年的朝圣者，并愿所有参加禧年活动的青年成为“友爱的记号”。

(梵蒂冈新闻网）教宗方济各在2025年禧年来到之前向罗马人民发出讯息，期望他们热情地接待在禧年期间来永恒之城的众多朝圣者。

教宗特别提到4月25日至27日举行“青少年禧年”和7月28日至8月3日举行的“青年禧年”活动，期许这些备受期待的活动“将成为希望的巨大标志”。教宗解释道：“年轻人心中拥有教会和团体的丰富信仰，并致力于建设一个和平与团结的世界。”

打开你们的房门

接著，教宗邀请罗马的家庭、堂区和修会团体“敞开家们，欢迎这些年轻人，给予他们一个友爱的行动并参与到他们的喜乐中”。

随后教宗强调，家庭，尤其是那些有青少年孩子的家庭，“将会体验到他们的孩子和年轻客人之间建立的友爱联系是多么富饶”。教宗引用圣保禄的《希伯来书》写道：“不可忘了款待旅客，曾有人因此于不知不觉中款待了天使。（十三2）”

最后教宗写道：“我对你们的慷慨与热情充满信心。我感谢你们并衷心降福你们，并将你们托付于罗马人民救援之母的母爱护佑中。”

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