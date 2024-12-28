教宗致函白冷大学：守护你们的信德恩宠

在圣诞节前，教宗方济各致函白冷大学副校长桑托斯·冈萨雷斯修士，鼓励大学的师生们把一切托付于耶稣的手中，并始终守护他们宝贵的信德恩宠。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各在圣诞节前致函白冷大学副校长、基督学校修士会桑托斯·冈萨雷斯（Héctor Hernán Santos González, FSC）修士，鼓励该校的师生们，守护他们的信德恩宠，并在祈祷中把一切托付于耶稣的手中。

教宗首先向白冷大学的师生致以节日的亲切问候，教宗写道：“普世教会准备庆祝上主诞生的日子，也标志著禧年的开始。我祈愿在这象征著新生命、希望与修和的时期，将为你们每个人提供灵性更新的机会，并增强你们圣召锲而不舍的精神，成为基督喜乐的门徒。”

守护你们的信德恩宠

接著，教宗鼓励道：“我希望这所大学的青年，要永远守护你们宝贵的信德恩宠，这些不是要隐藏起来的东西，而是要与他人分享的宝藏。”“尽管在你们的青春时期，你们有时会感到软弱、困惑甚至失望，但在祈祷中能够把一切托付于耶稣的手中，因为祂是持久希望的源泉。上主是生命的圆满，祂会帮助你们，使你们的青春年华富有价值。”

总不要“单打独斗”

随后，教宗敦促师生们，总不要单独行动，告诉他们要培养学术和社会友谊的纽带。“事实上，在当前影响我们许多兄弟姐妹的暴力环境中，我们人类大家庭是多么需要充满希望的团结友爱的榜样啊！”

在这方面，教宗鼓励他们满腔热情地见证福音的永恒价值观，为不同信仰和传统的宗教和政治领袖做出一个榜样。

基督的喜乐与平安

教宗指出，透过这种方式，学生们将建构一个对话、相互理解和友爱和谐的未来。最后，教宗总结道：怀著这些情感，我将白冷大学的师生托付于玛利亚、教会之母的保护，我热切地为你们祈求在降生成人的天主圣言内获得耶稣基督丰富的喜乐与平安。

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