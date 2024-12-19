1794年在巴黎上断头台的赤足加尔默罗会修女荣列圣品

教宗方济各决定将贡比涅的16位赤足加尔默罗会修女册封为圣女，将对她们的敬礼推广到普世教会。这16位新圣女在法国大革命期间上断头台殉道。

（梵蒂冈新闻网）赤足加尔默罗会的圣奥斯定的真福德肋撒（Teresa di Sant’Agostino）和她的15位同伴在法国大革命期间被仇教者杀害，现在荣列圣品。教宗方济各12月18日接见圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机，确定了这一点。

贡比涅的新圣女

圣座封圣部的枢机和主教成员投票通过后，教宗决定将圣奥斯定的真福德肋撒和其他15位赤足加尔默罗会修女直接写入圣人名册，将对她们的敬礼推广到普世教会。圣奥斯定的德肋撒俗名为玛利亚玛达肋纳·喀劳狄娅·利杜瓦内（Maria Maddalena Claudia Lidoine），她和15位同伴于1794年7月17日在法国巴黎致命。

贡比涅团体是该修会在法国创建的第53个会院。法国大革命爆发时，当地的公共卫生委员会成员来到会院，要求隐修女们放弃修道生活，她们断然拒绝。1792年6月至9月，暴力事件与日俱增，在院长、圣奥斯定的德肋撒修女的启发下，她们全部牺牲奉献于上主，以求教会和国家能重获和平。

她们被赶出隐修院后分开居住，并穿著普通百姓的衣服，但她们依然善度祈祷和忏悔的生活。尽管她们分成四个小团体住在贡比涅的不同地方，却藉著书信保持团结一心，听从长上的指示。东窗事发后，她们于1794年6月24日被带往巴黎，囚禁在古监狱（Conciergerie）。那里早就关押了很多被判死刑的司铎和男女会士。

这些加尔默罗会修女在牢里也树立了榜样。7月17日，加尔默罗圣母庆典后，她们在狱中欢喜庆祝、高声讴歌。这16位修女被革命法庭判了死刑，其中一项罪状便是有关热心敬礼耶稣圣心和圣母圣心的「狂热」。

她们押上两辆囚车，一边奔赴刑场一边咏唱《圣咏》。到了断头台前，她们唱起《求造物主圣神降临》，并且一个接著一个地重新发愿。她们的遗骸跟其他被判死刑者的一起埋在乱葬岗，那里现在成了皮克皮斯公墓（Picpus cemetery），而且有一座石碑来纪念她们的殉道事迹。

这16位加尔默罗会修女于1906年5月27日在圣伯多禄大殿被庇护十世教宗册封为真福。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html