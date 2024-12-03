教宗为新书作序：愿所有的战争在禧年实现停火

教宗方济各在新书《希望的禧年》序言中署名。他希望禧年成为人们皈依的时期，并在福音的光照下更新生活。

(梵蒂冈新闻网)圣年与教宗的梦想，一个和平的世界，武器被封存在军火库中，武器制造商停止从他人的死亡中赚钱，在行事日历上没有执行死刑判决，囚犯获得赦免或得到宽恕。这是教宗方济各为格拉纳（Francesco Antonio Grana）撰写的新书《希望的禧年》写的序言中所表达的深切愿望。

望德是具体的德行

在序言中，教宗写道：“我多么希望即将来临的禧年能真正成为所有处于战争的国家实现停火的时机。战争，每一场战争，都一定表明这一点，即所有人都是失败者，所有人，没有战胜者和战败者之分，只有失败者。”

教宗提到他颁布的《望德不叫人蒙羞》诏书的内容，解释说，望德不是简单的“乐观主义，也不是对前景的模糊肯定，不是一种幻觉或一种激动的情绪。而是一个具体的德行，一个生活的态度”。

重生的时刻

在即将来临的2025年禧年，将有数百万朝圣者走过圣伯多禄大殿和其他三座宗座圣殿的圣门。教宗希望，禧年的朝圣不是一次旅游观光的活动，“我希望它真正成为一个皈依的机会，在福音的光照下更新自己的生活”，并且在“朝圣活动中要始终伴随著爱德的行动”。

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