教宗与乔·拜登通电话

教宗方济各12月19日与美国即将卸任的总统通电话，就几个时事议题进行会谈，首先是在圣诞庆节之际促进和平的努力。美国领导人感谢教宗「推动人权并保护宗教自由的工作」。随后，拜登接受了明年1月份访问梵蒂冈的邀请。教宗关心的议题是美国死刑犯的命运。

（梵蒂冈新闻网）在美国总统乔·拜登将于明年1月份卸任之前，他与教宗方济各12月19日晚上通了电话。教宗与这位民主党领导人近年来有过多次接触和会晤，这次教宗与他讨论了圣诞庆节期间「在世界上推动和平的努力」。

白宫在一份公告中宣布了会谈的消息。公告写道，拜登感谢教宗不断致力于「减轻全球的苦难，包括推动人权并保护宗教自由的工作」。公告进一步强调，总统也「礼貌地接受了圣父教宗的邀请，将于下个月访问梵蒂冈」。因此，这将是拜登总统1月20日离开白宫前的最后一次访问。他的继承人特朗普将于1月20日以美国新任当选总统的身份宣誓就职。

教宗对死刑犯的关切

教宗格外关心的议题之一是美国的死刑犯。这是贝尔格里奥向来重视的议题，他于2018年修改了《天主教教理》第2267号，重申死刑无论如何、永远都是不可接受的，因为人即使犯了重罪，他的人性尊严也丝毫不减。

禧年的祝愿

禧年将至，教宗在《望德不叫人蒙羞》诏书中写道，他祈愿大家能做出具体行动，免除贫困国家的外债，并且在世界各国废除死刑。他表示，死刑是「相反于基督信仰」的行动，「扼杀一切宽恕与更新的希望」。

今年12月8日圣母无染原罪始胎瞻礼，教宗方济各在三钟经祈祷活动中吁请众人为美国的死刑犯祈祷。与此同时，美国主教团也呼吁该国全体天主教徒要求即将卸任的拜登总统将目前监禁的40名死刑犯改判为无期徒刑。

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