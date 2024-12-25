教宗开启禧年圣门：把希望带到已经失去希望的地方

教宗方济各举行了开启圣年的仪式，首先跨过圣伯多禄大殿的圣门，54位来自世界各地、身著传统服装的朝圣者跟在他的身后。广场上约有25,000人，大殿内另有6,000人参加了当晚的礼仪。教宗随后举行了圣诞子夜弥撒，发表一篇论希望的讲道。

（梵蒂冈新闻网）“这是上主的门，正义的人由它进入”。12月24日晚上7点，教宗方济各在西斯汀堂圣咏团的歌声中乘坐轮椅向圣门前进。他低头默祷，全神贯注。然后在讲述救恩故事的方格青铜门上敲了几下，圣伯多禄大殿的圣门立即敞开。大殿的钟声随之敲响。教宗方济各率先跨越圣门，进入大殿。

禧年开始。希望的圣年开始了。大赦、宽恕、重生、更新的时期开始了。这是承诺将“希望带到已经失去希望的地方”的时期。大约25,000人在圣伯多禄广场透过大屏幕、6000名信众则在大殿内参加了开启圣门仪式，以及随后的圣诞子夜弥撒。这是一个庄严且喜乐的时刻。

教宗在钟声的伴随下缓缓前行，54名不同国籍的朝圣者，包括五大洲的天主子民的代表，在教宗之后跨过圣门。人群中浮现出羽毛头饰、花朵头带、阔边帽、头巾等。他们是第一批“希望的朝圣者”，随后还有枢机、主教、参加共祭的圣职人员、其他基督信仰团体的代表，以及罗马市长和意大利总理。

在当晚的隆重礼仪中，教宗主持开启圣门仪式，这是一个象征性的举动，邀请所有人与上主耶稣相遇，祂是唯一的救赎“之门”。教会的使命就是在普天下始终向世人宣告我们的希望。开启圣门后，教宗接著主持圣诞子夜弥撒，庆祝救主耶稣基督的诞生。

弥撒结束后，教宗在一群不同国籍的儿童陪同下，前往大殿内的圣诞马槽，将圣婴耶稣像恭放在马槽内。在基督降生的这个场景前，教宗也祈祷片刻，提醒众人关注生命。最后，教宗乘坐轮椅穿过大殿中央通廊，问候两边的信众。

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