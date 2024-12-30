教宗致唁电：卡特是一个促进和解与人权的人

教宗方济各在由国务卿帕罗林枢机署名的唁电中，称刚去世的美国前总统卡特的工作具有“深厚的基督信仰根基”。

（梵蒂冈新闻网）“各民族之间的和解与和平事业、捍卫人权，以及穷人和有需要者的福祉”。教宗以这三项“行动”确认了美国前总统卡特（Jimmy Carter）在政治和机构工作中最崇高的意义。卡特于12月29日星期天在乔治亚州普莱恩斯（Plains）的家中去世，享年100岁。他刚于10月1日庆祝了他的百岁生日。

重要时刻

教宗方济各得知卡特去世的消息后，在一份由圣座国务卿帕罗林枢机署名的唁电中，承认这位美国第39任国家元首“深厚的基督信仰”是他行动的根基，使他赢得了2002年的诺贝尔和平奖。卡特在1976年的大选中击败福特（(Gerald R. Ford)总统，于1977年1月20日宣誓就任总统。他在外交上取得的重大成就乃是在戴维营旨在结束阿以冲突的谈判，促成埃及总统萨达特和以色列总理贝京于1978年9月17日在白宫签署了历史性的和平协议。

拜登：“非凡的领导人”

在冷战的艰难气氛下，卡特总统任内的出色行动也包括当时所称的缓和行动，例如恢复美国与苏联关于限制战略武器的对话。2002年，他成为第一位访问古巴并与菲德尔·卡斯特罗会唔的前总统，挑战对古巴的封锁。同一年，他因关注人权和一般的边缘化现象而获得诺贝尔奖。当时，诺贝尔奖委员会表示，“他的工作将被铭记百年以上”。

美国总统拜登宣布1月9日为全国哀悼日。他说：“美国和世界失去了一位非凡的领导人。”

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