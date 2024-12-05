教宗：民众热心敬礼和团结互助都是来自基督的爱

教宗方济各致函“善会和民众热心敬礼”国际会议，强调福传的效力、见证的美，以及默默行爱德的价值。

（梵蒂冈新闻网）在宗教游行中带著基督，“每天都背著上主建议我们的十字架”或背著“我们所遇见的躺在路边的弟兄，就如善牧所做的那样，这都是爱，都是默默地行爱德”教宗方济各在“善会和民众热心敬礼”国际会议开幕礼的致函中如此表示。这次会议在西班牙的塞维利亚举行，教宗特使、圣座国务院一般事务副国务卿佩纳（Edgar Peña Parra）总主教宣读了教宗的信函。

圣厄玛奴耳

教宗在信函中提到与会者们所默想的圣厄玛奴耳（Manuel Gonzàles Garcia）主教，他是19世纪末、20世纪初期的人物。这位圣人将尘世生活比作朝圣，是“一个前往和返回的旅程。在前往时以基督为起点，子民为终点；在返回时，从子民开始，再以基督为终点”。

教宗阐明，这位圣人“谈的不是虔敬、公开礼仪或默观祈祷”，而是“教会的社会工作、为改变世界的平信徒义务，以及需要让天主的温柔亲近身心受苦的人”。不过，圣厄玛奴耳的话“反映同一个爱”，就是“我们从基督那得到并带给子民的爱，并同子民一起将这爱重新带给基督。这就是我们在尘世生活中不断前往和返回的行程”。

有效福传的挑战

教宗提到，在这次大会的计划中出现了3个挑战，从而也有向天主圣三的三重祈求。“向天父祈求在我们工作中的福传效力、向圣子祈求我们生活见证的美、向圣神祈求默默行爱德的一颗心，使我们的爱也能以默默无闻的方式带给人群”。

我们生活见证的美

写到这里，教宗表示，他很高兴“看到宗教游行的队伍在静默祈祷的节奏中前行”。无论是“肩负重担，还是纯粹的陪伴，无论是穿著忏悔衣还是手持念珠，都是同样的热心，同样的爱”。圣厄玛奴耳写道，“与基督一起哭泣，陪伴被遗弃的基督”，好似“爱得疯狂”。许多看到你们的人肯定是向你们说，认为如此的努力没有意义”。

生活的食粮使我们的社会饱饫

教宗最后表示，宗教游行的队伍最后来到圣体龛前，“上主在那里等待我们”。上主“是唯一能使我们的社会饱饫的食粮、是来到世界上为奉献自己、供人食用的面饼。祂从祭台上召唤我们与祂交谈，成为我们的慰藉和安歇之处”。作为在旅途中的子民，“我们回到自己的家庭，为的是继续传播那种喜乐、那种美、那种热情洋溢的爱，将它们传给自己的子女、家人、朋友及邻人”。

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