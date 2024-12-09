巴黎圣母主教座堂重新开放：但愿这是法国教会更新的标志

法国巴黎的主教座堂在五年前因火灾受严重损坏而关闭后，于前天，8日重新开放。教宗在一封信函中对国际间为修复大殿作出的慷慨捐献表示欣慰，同时他也对所有参与修复的人士在工作过程中经历的“灵修旅程”表示感激。教宗请所有进入圣殿的信友重拾他们的信仰产业。

（梵蒂冈新闻网）法国巴黎美丽的圣母主教座堂因为在五年前的火灾中受严重损坏而被关闭后，于12月7日由总主教于尔里克再度打开了殿门。总统马克龙怀著感动的心情与夫人及巴黎市长阿卢女士一起穿过耸立的廊柱进入圣殿。于2019年发生严重火灾的圣母大殿重新开放，是法国和全世界的骄傲：超过两千名手工艺人、建筑师、工程师参与了这项修复工程。以灯光投射在圣殿正面上的巨大“Merci”（感谢）字样，表达了对他们的谢意。前来参礼的人士中，包括13位法国主教，2位东方礼宗主教，1位东正教大主教和一些圣墓骑士团骑士。

向在场数十位身著制服的消防员致敬的掌声长达5分钟之久，来自各地的国家元首和政府首长也都起立致敬。美国候任总统特朗普在法国总统马克龙身旁参礼。儿童合唱团的歌声和小提琴及大提琴的乐声，增强了人们的激动心情。这里，不再有烟火的留痕，这是一个集体的苏醒。“在这一刻，我们要把这座教堂归还给基督信仰，归还给法国和全世界。今晚，圣母大殿重生了！”马克龙总统在致词时这样说。

“五年完工的承诺兑现了。”巴黎的总主教于尔里克说。他回顾了参与修复的人士以何种勇气不辞辛劳地完成这一工程。为此，教宗在写给总主教的信函中表达了对他们的感激和鼓励。教宗的信函由圣座大使米廖雷总主教向在场人士诵读了。教宗感谢所有将这座象征巴黎的圣殿恢复了它原有美丽的人士，他请大家借此机会给予法国教会更新的动力。

长达五年，有包括消防员、妇女、政府人士等两千多人合作完成的修复工作，令这个宝贵的圣殿得以重新归还巴黎市民和来自世界各地的游客，对此，教宗深感欣慰。对这些参与修复工作的人来说，能够使这敬礼场所重新开放，是他们的一个“灵性的旅程”。为了这项工程，筹集到8亿4千6百万欧元，捐献者共34万。

教宗强调，国际间慷慨解囊，为修复工程作出了重大贡献。这不仅是为艺术和建筑作出努力的表现，也展现了对这座大殿所代表的神圣价值的重视。教宗说，我们的心为这个信仰与建筑的杰作有消失的可能而悲痛，它是你们国家历史的千年见证。今天，这悲伤和哀恸被喜乐、庆祝和赞颂取代了。教宗指出，这项工程追随了他们先祖在工作中活出信仰的足迹。他祝愿这座令人赞叹的圣殿成为法国教会作出先知性更新的标志。教宗也请大家经由这次的修复，重新拥有自己的信仰产业。

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