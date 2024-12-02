教宗：愿天主教和东正教彼此聆听，走上合一的道路

在东正教君士坦丁堡大公教会庆祝其主保圣安德肋庆日的机会上，教宗方济各致函巴尔多禄茂一世宗主教。教宗指出，在两个教会团体之间时至今日仍存在著分歧。他敦促共同努力和祈祷来准备“领受合一的神圣恩典”，也重申了共同纪念即将到来的尼西亚第一届大公会议1700周年的愿望。

(梵蒂冈新闻网)“圆满共融”的愿景推动我们共同祈祷和工作来准备“领受合一的神圣恩典”。教宗方济各11月30日、教会庆祝圣安德肋宗徒庆日当天，致函以这位宗徒为主保的东正教君士坦丁堡大公教会，向巴尔多禄茂一世宗主教表达这个心愿。教宗也希望两个教会团体能够共同纪念即将到来的尼西亚第一届大公会议1700周年。

天主教和东正教代表团互访

教宗的信函由圣座促进基督徒合一部部长科赫（Kurt Koch）枢机带给巴尔多禄茂一世宗主教，并在宗主教于法纳尔圣乔治座堂主持的神圣礼仪结束时宣读。天主教会与君士坦丁堡大公教会依照惯例于彼此主保庆日互相拜访。

“圆满的共融”克胜“千年的分裂”

教宗在信函中写道，“所有基督徒的圆满共融”尚未成为现实。“这并不奇怪，因为千年之久的分歧不可能在几十年内就克服”。不可否认的是，整体的和谐不能撇开其“末世的维度，因为通往合一的旅程与耶稣基督已经赐予的救恩道路是一致的，教会只有在时间的终结时才会圆满地分享”。“天主教徒和东正教徒绝不要停止祈祷和共同努力，以准备领受合一的神圣恩典”。

聆听而不责备，同道偕行的范式

接著，教宗写道，“聆听而不责备”是天主教近期召开的世界主教会议所采取的范式，这是在“被对立和两极分化撕裂的世界中”的一个范例。教宗希望在不同基督宗教信仰团体之间的对话中也能采用这个范式，并提及了君士坦丁堡宗主教的代表皮西迪亚的约伯（Job di Pisidia）大主教给予世界主教会议的贡献。

基督徒的团结是战时的和平记号

随后，教宗表示，接下来的尼西亚第一届大公会议1700周年的庆祝，“将加强现已存在的联系，并鼓励所有教会团体在今日的世界中作出常新的见证”。不同基督宗教团体之间的“友爱”将成为“遭受战争和暴力之苦”的世界的典范。最后，教宗再次为“乌克兰、巴勒斯坦、以色列和黎巴嫩”呼吁和平。

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