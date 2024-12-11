教宗：面对人的饥肠辘辘和渴求尊严，我们负有责任

教宗方济各在一封问候卢旺达第二届全国圣体大会的信函中，邀请信众做「希望有形可见的标记」。在天主圣三内，人善度团体生活，击倒「种族、语言或文化传统的藩篱」，成为「友爱」的传教者。

（梵蒂冈新闻网）圣体圣事是成为「友爱传教者」的工具，也是「希望有形可见的标记」。然而，面对许多人饥肠辘辘，而且往往渴求「自由、尊严、和平、爱与意义」的情况，我们也要负起责任。教宗方济各在一封问候卢旺达第二届全国圣体大会的信函中以这席话勉励参与者。

本届大会于2024年12月4日至8日举行，主题是「让我们定睛注视在圣体圣事内的耶稣：希望、友爱与和平的泉源」。在这封由圣座国务卿帕罗林枢机署名，寄给卢旺达主教团圣体大会代表、鲁亨盖里教区主教哈罗利马纳（Vincent Harolimana）的信函中，教宗与该国全体基督信徒同感喜乐，一起献上感恩。

教宗从大会主题出发，对圣体圣事进行反思，它是「基督徒整个生活的中心」，以及「基督爱世人」的有形可见标记。教宗指出，圣体圣事「鼓励我们为他人献出自己」，同心协力「建设爱的文明」

在禧年即将展开，以及庆祝卢旺达开教125年的机会上，教宗期勉信众以「基督这个生命之粮」为起点重新出发，劝勉他们向「所有处于脆弱状态的人」展现关怀之情。教宗引用《望德不叫人蒙羞》圣年诏书，重申我们必须「做希望有行可见的标记」。

圣体圣事敦促我们共同对世人的身心灵需求负起「责任」，激发「对三位一体的天主」的望德。天主圣三邀请人们善度「团体」生活，团结一心击倒「种族、语言或文化传统」的藩篱。

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