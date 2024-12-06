教宗接见西班牙明爱会成员：爱德使命是社会变革的发动机

教宗方济各12月5日上午在梵蒂冈接见西班牙托莱多教区明爱会的成员，期许他们超越具体的善工，透过传播仁爱与正义的精神，迎接挑战，成为社会变革的发动机。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各12月5日上午在梵蒂冈接见西班牙托莱多教区明爱会的一百位成员。托莱多教区明爱会成立于1964年，今年庆祝60周年。在这个机会上，明爱会成员前来罗马朝圣晋见教宗。教宗嘱托他们：“超越具体的善行，从内部变革社会。”

社会转型的挑战

教宗说：“爱德工作应超越能为一个人做的具体善工，透过传播仁爱与正义的精神，迎接挑战，成为社会变革的发动机。”爱德工作的目标是“激发所有善心人士最大的友爱之心”，因为这爱心有时会“沉睡”或“还没有成长”起来。

爱德是福传的工具

接著，教宗表示，要使爱德事业成为“福传的工具”。福传“能够透过一个所有人都明了的语言，即爱德来实现。教宗说：“爱德事业不需要翻译，没有字典可以翻译它们。”它是一种普遍的语言，所有人都能理解，是由所有明爱会成员的见证和服务写成的，他们全心投入耶稣基督和祂的福音。”

智慧源于倾听有需要的人

教宗鼓励托莱多教区明爱会的成员要成为“世界所需智慧的老师”，即从基督、祈祷、福音和倾听有需要的人那里学到的智慧。最后，教宗总结道，在一个“以高价买卖愚蠢”的世界里，我的提醒是要留在那些“无处安身、得不到款待”的人身边。

托莱多教区明爱会

根据托莱多教区明爱会在其网页上发布的2023年经济报告数据，总教区内有116个堂区明爱会、2个跨堂区明爱会和5个教区中心。2023年，在1,221名义工和72名工作人员的努力下，整个总教区内共有23,526人得到扶助，10,517名有需要者得到直接救济。此外，明爱会总共支出530万欧元用于应对各种形式的贫困情况。

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