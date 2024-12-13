教宗：瓜达卢佩奇迹被意识形态利用，圣母邀请我们“不要害怕”

如往年的12月12日，瓜达卢佩圣母瞻礼，教宗方济各于当天下午在圣伯多禄大殿举行隆重弥撒。教宗说：“在人生的困境中，在喜乐的时刻，在日常生活中，让我们牢记圣母的话：不要害怕……我，你的母亲，不是在这里吗？这就是整个瓜达卢佩的讯息，其余的都只是意识形态。”

（梵蒂冈新闻网）“不要害怕……我，你的母亲，不是在这里吗？”这句话如同一剂安慰剂，抚慰人们日常生活中的忧愁，彰显了圣母玛利亚的母爱，超越了任何试图利用其“讯息”的“意识形态”。这也是一种鼓励——“不要害怕”，因为圣母始终陪伴在每个人身边，像一位“母亲”，就如同五个世纪前，她在特佩亚克山显现给印第安农夫圣胡安·迭戈时那样。教宗方济各庆祝了“褐肤圣母”（Morenita）即瓜达卢佩圣母的奇迹，她是墨西哥的“母亲”，受到整个拉丁美洲乃至全世界的敬礼。瓜达卢佩圣母像，即1531年12月印在印第安人胡安·迭戈斗篷上的图像，也参与了梵蒂冈圣伯多禄大殿的礼仪。

信徒、司铎、主教与枢机们齐聚一堂

在瓜达卢佩圣母像前，脚下铺满了白玫瑰，阿根廷籍教宗在弥撒开始前静默祈祷。自他担任教宗以来，每年的弥撒他从未缺席。圣伯多禄大殿中，约有4000名信徒分坐两侧，其中包括350位司铎，不仅是墨西哥人，还有来自其他国家的司铎。

墨西哥公学合唱团与西斯汀圣堂歌咏团以及拉丁美洲庇护公学合唱团共同献唱。整个弥撒中，读经和信友祷词全部使用西班牙语，包括《路加福音》中记载的《谢主颂》（Magnificat）。在奉献礼中，来自圣母多次显现地的家庭与夫妇上前献礼，一些人身穿传统服饰。

不要害怕

“不要害怕……我，你的母亲，不是在这里吗？”教宗在讲道中多次提及圣母对圣胡安·迭戈的这句安慰之语，他用母语作了即席讲道，内容简短却充满深意，完全围绕玛利亚展开。教宗指出，圣母玛利亚如同当年显现给阿兹特克农夫一般，今日依然临在于那些心灵受创与忧虑不安的人身边。

意识形态的影响

教宗说：“注视玛利亚——瓜达卢佩圣母的形象，她怀孕了，宣告了救世主的诞生。她如一位母亲，以无比温柔对那位印第安人说：‘不要害怕，我，你的母亲，不是在这里吗？’这正是圣母玛利亚母爱的彰显。”教宗也指出，“不幸的是，这个瓜达卢佩的奇迹曾被许多意识形态利用。”

他总结了瓜达卢佩讯息中的三项“简单却关键的元素”：斗篷、母亲、玫瑰。教宗解释道，“圣母玛利亚的母爱印刻在那件简单的斗篷上。她的母爱体现在印第安人发现并携带的玫瑰的美丽中；她的母爱更通过奇迹将信德注入那些心存疑虑的神职人员的内心。”

在人生的悲伤与喜悦时刻铭记的“奇迹”

教宗强调：“关于瓜达卢佩奇迹的所有解释，若超出这个范围，那就是谎言，是试图将其用于意识形态。”“瓜达卢佩的奇迹，就是敬礼她，并聆听那句回响在我们耳边的话：‘我，你的母亲不是在这里吗？’”教宗鼓励信众，要在生活的每个时刻铭记并内化这些话语，“无论在人生的各个时刻，在困境中，在喜乐的时刻，在日常生活中，都要如此。”

“不要害怕，我，你的母亲，不是在这里吗？这就是整个瓜达卢佩的讯息，其余的都只是意识形态。”

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