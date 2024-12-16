教宗在科西嘉主持弥撒：等待默西亚时要喜乐，而不焦虑

教宗方济各在科西嘉奥斯特利茨广场主持弥撒圣祭，为他的第47次国际牧灵访问划下句号。他在讲道中指出，社会若不白白地付出，就不是喜乐的，而是消费主义的受害者。为一个因冲突而受伤的世界来说，宣报耶稣的诞生是和平的记号。

（梵蒂冈新闻网）信众手中挥舞著白色的小旗帜，许多婴孩被送到教宗面前接受降福，将一串串的玫瑰念珠分送给孩子们：这是教宗方济各12月15日下午在科西嘉首府阿雅克肖奥斯特利茨广场主持弥撒圣祭前的场景。那里是拿破仑小时候玩耍的地方，相传他就是在此处心怀远大的志向。当天的参礼者约有1.5万人，祭台上方写著斗大的「和平」一词。

教宗在讲道中说，和平的希望就是耶稣，一个不叫人蒙羞的希望，因为上主始终居住在我们中间。因著这份确信，我们找到那永不枯竭的力量来寻求正义与和平。教宗心里牵挂著那些经历战争者的痛苦、孩童脸上抹不去的痛苦。

「弟兄姊妹们，不幸地，众所周知，大国之间不乏痛苦的缘由：磨难、战争、腐败、暴力。我告诉你们一件事：有时候，一些因战争被带来这里的乌克兰孩童前来晋见。你们知道吗，这些孩子不会笑了！他们忘记笑容。拜托，让我们想想这些在战地的孩童及痛苦。」

儿孙满堂的恩宠

在提到乌克兰孩童的苦难前，教宗表示他很讶异且很高兴看到科西嘉有这么多的孩童，并且呼吁人们生育子女，因为「他们将是你们的喜乐、你们将来的安慰」。

「我从未看过像在这里一样多的孩子！但这是天主的恩宠。我只看到两只小狗。我从来没有看过这么多的孩子。只有在东帝汶才有这么多，但在其它城市没有这么多。这是你们的喜乐和你们的荣耀。」

祖父母，民族的智慧

教宗始终惦记著孩童与祖父母，在阿雅克肖也不例外。他邀请在场众人在将临期省思自己与老人、与祖父母的关系。

「我在老人面前如何行事？我去找他们吗？我在他们身上浪费时间吗？我聆听他们吗？不，他们很无聊，老是讲自己的经历。我遗弃他们吗？你们要照顾老人，他们是民族的智慧。」

预备心灵

「我们该作什么呢？」（路三12）教宗引用百姓问洗者若翰的话，并且说：「或许今天在上床睡觉前，我们每个人都可以祈祷说：『主，我该作什么，才能为耶稣的圣诞预备心灵呢？』」因此，教宗吁请人们勇敢、真诚且无畏地问该做什么，好能「为上主的降临预备一颗谦逊又信赖的心」。

「为了被耶稣拯救并找到，我们能做的最好的事是告诉我们一件关于自己的真相：『主，我是罪人。』我们大家都是罪人，人人都是。『主，我是罪人。』如此一来，我们带著真相走向耶稣，而非涂脂抹粉的不实正义。」

不要焦虑地等待

接著，教宗提到在等待默西亚时的两种灵性态度：心存疑虑和满心喜乐。前者带有「不信任」和「焦虑」，导致悲伤、自我中心、怀疑未来、焦躁不安，这总是带来毁灭。「基督徒不应该焦虑地生活。」

「这些灵性的祸患在今天是多么地普遍，尤其是在消费主义蔓延的地方！这样的社会活在消费主义中，不知足地老去，因为它不懂得白白付出：一个为自己而活的人绝对不会快乐的。这样过日子的人没有一双付出的手、分享的手，他永远不会快乐的。这是我们大家都会有的毛病，所有基督徒都有，包括我们、司铎、主教、枢机，大家都有，连教宗都涵盖在内。」

信仰是良药

「对天主的信仰带来希望！」教宗如此说道。他解释说，这恰恰在阿雅克肖举行的有关民间热心敬礼的大会上显示出来。举例来说，玫瑰经教导我们「一心专注于耶稣基督，秉持圣母玛利亚默观的目光」。另一个例子是善会的服务，它们有「富饶的历史，积极参与教会的礼仪和祈祷，以咏唱和子民的虔敬之情来锦上添花」。

喜乐地等待

谈到喜乐地等待，教宗提醒道，对基督徒来说，喜乐不是嘉年华的狂欢，却源自于确信天主在我们中间的信心，那是「因著对救主基督的信仰而领受的圣神果实，祂敲响我们的心门，使我们摆脱悲伤和枯燥」。如此一来，将临期「对万民就是一个充满未来的庆节：在耶稣的陪伴下，我们发现真喜乐，活出并白白给予世界所期待的希望记号」。

教宗最后邀请众人为这份喜乐做见证，为确信「基督与我们同在的信心」做见证。祂与我们同行。

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