教宗致函圣座驻俄罗斯大使：战争对人类家庭造成严重伤害

教宗方济各12月14日致函圣座驻俄罗斯大使达涅洛总主教，指出“无辜者的痛苦是对所有暴力形式的有力谴责”，并鼓励展开“新的外交努力”，遏制冲突的发展。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各12月14日致函圣座驻俄罗斯大使达涅洛（Giovanni D’Aniello）总主教，指出持续不断的战争是“对人类家庭的严重伤害”，同时鼓励这位圣座大使展开“新的外交努力”，遏制冲突并带来和平。

教宗首先写道：“圣诞节即将到来，这是天主圣子、和平君王降临人间的一天。你作为我在俄罗斯国家的代表，我愿与你分享我的祈祷与痛心的呼吁，愿和平临在于不同民族，在上主所爱人们的心中复兴。”

接著，教宗说：“一千多天以来，我一直密切关注著冲突地区所造成的痛苦消息。这场战争的痛苦和持续不停的情形急迫地向我们提出质询，呼吁我们一起思考如何减轻受打击者的苦难及重建和平。事实上，本著真正的人类兄弟情谊的精神，我们所有人都因共同责任而紧密相连。”

随后，教宗表示，在推进和平的共同行程中，“我愿引用深受俄罗斯人民喜爱的天主的智者圣塞拉芬（San Serafino di Sarov）的话：‘你若赢得和平的精神，你身边成千上万的人将会因此而得救’”。

最后，教宗期望这位圣座大使：“亲爱的弟兄，我希望通过你向每一个善心人士发出友爱的邀请，联合起来向天主祈祷，祈求和平的恩典，努力为全人类的福祉，为这崇高的目标作出贡献。”

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