教宗方济各：一边谈和平，一边却武装战争，这是伪善

教宗方济各接受阿根廷电视台采访：“让我担忧的是，和平的呼声往往从一只耳朵进，又从另一只耳朵出。”这段采访是在世界主教会议闭幕后录制的。教宗希望禧年成为“更新”和“宽恕”的时刻，而非“宗教旅游”的机会。

（梵蒂冈新闻网）在与阿根廷天主教电视台（Canal Orbe 21）的访谈中，教宗方济各表现出深深的忧虑。整段采访长达45分钟，他为“通过战争走向自我毁灭的全球趋势”感到担忧，同时批评谈论和平却武装“冲突”的“伪善”。他为母亲、儿童、无辜平民遭受的暴力死亡，以及年轻人被送上前线而感到痛心，并对缺乏对话与机构的削弱表示忧虑。

对话

教宗方济各与阿根廷天主教电视台进行了对话。这家电视台是他在担任布宜诺斯艾利斯总主教时创立的，作为该总主教区的官方频道。采访录制于世界主教会议闭幕后的几天，并于12月20日星期五播出，恰逢禧年即将开始。此次对话的主题包括禧年、世界主教会议、教会改革以及未来的发展，但大部分时间集中在当今世界的时事上，尤其是那场战争，正如教宗多次强调的那样，战争是“人类的失败”。

教宗说：“让我感到担忧的是，国际组织的许多和平呼声往往从一只耳朵进，又从另一只耳朵出。更深层次的问题是伪善：我们一边谈论和平，一边却在武装战争。”教宗强调，“欧洲的主要投资回报之一就是武器制造。因此，我们一边组织和平会议和谈判，一边却继续生产武器用于杀戮。”

游击战行动，而非战争行为

教宗指出，“通过战争走向自我毁灭的全球趋势”令人深感忧虑。他特别提到乌克兰和圣地的战争，指出其中存在“犯罪行为”，这些行为“更像是游击战，而非正规的战争”。谈及加沙时，教宗补充道：“当你看到一个母亲带著她的两个孩子走在街上，她去家里拿点东西，准备返回她暂时居住的堂区，却毫无理由地遭到扫射，这就不是战争，也不符合战争的常规。这实在太可怕了。”

对乌克兰战争的担忧

谈到乌克兰战争时，教宗方济各强调，当前局势存在“极大的伪善”。他说：“迫切需要达成一项和平条约，但每当谈论和平时，大家却开始绕圈子，纠缠于一些次要的事情。”他还表示担忧，因为在乌克兰，许多年轻人被送往前线。“目前的情况是，他们缺乏足够的士兵，而俄罗斯有很多。”

教会中的“教条主义”和“意识形态”之害

教宗方济各认为，教会的真正问题是“教条主义”和“意识形态”。他回忆起自己童年时的情景，那时离婚者的家不能参访，因为他们被认为是“犯了大罪”。他说：“那是教条主义。”他进一步指出：“我们必须学会不要被自己的冲突束缚，要从高处走出迷宫。”教宗特别勉励年轻信徒们要警惕意识形态：“当你看到一些年轻人加入那些比基督信仰更具意识形态色彩的组织——不论是右派、左派，还是其他什么——他们就像被思想束缚住的小怪物”

禧年：更新与宽恕的时刻

教宗方济各特别提到即将到来的禧年，这是“全面更新的时刻”。他坦言：“有时我担心禧年会被误解为宗教旅游”。他强调：“禧年是一个宽恕的时期，是喜悦的时期，也是个人与社会诸多问题得以修复的时期。如果禧年仅仅沦为旅游活动，那就没有意义，这让我感到害怕。”因此，教宗决定将禧年延伸到所有教区，“让每个人都能在自己的城市庆祝禧年，而无需远行。”

人工智能的风险

在采访的最后，教宗谈到了人工智能的挑战：“人工智能是一个挑战，要么我们直面它，要么我们就会被蚂蚁吞噬。我们必须以人文的标准来面对它。”教宗还分享了一些个人感想，表示自己是“一个贫穷的、不幸的人，但天主对我充满了怜悯”。接著，他也提到了一些在教宗任内进行的改革：“这些变革是实实在在的，因为是时候做这些了……现在接下来会有一位女性担任圣座部会的部长，我们要继续前进，让更多女性参与。”最后，教宗对阿根廷人民作出了鼓励：“继续奋斗，保护自己免受意识形态的侵害，不要被蒙骗，为自己的权利而奋争。”

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