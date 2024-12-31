教宗主持年终感恩晚祷：罗马要款待众人，成为友爱的工地

（梵蒂冈新闻网）“请赐予我们和平的日子”，引领晚祷的赞美诗在圣伯多禄大殿内回荡著。教宗方济各12月31日傍晚主持年终感恩晚祷，36位枢机、22位主教和40位司铎襄礼。坐在最前排的信徒中，有罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）。教宗称这一年“对罗马城来说是非常繁重”的一年，为准备禧年的建筑工地成倍增加。因此，教宗向这些工人和第一市民致谢。

在友爱的视野中接纳所有人

教宗在讲道中谈到“智慧的反思”，邀请人们认识到所完成的这些工作的意义，即生活在友爱的视野中。这位罗马主教指出，工作本身总是一种价值，罗马城应向款待开放、向天主表达感激之情，“因为祂使我们能完成了这么多的工作”。教宗说：“罗马蒙召接纳所有的人，让每个人都能认出自己是天主的子女，彼此皆为兄弟姊妹。”

罗马成为款待的工地

教宗提到《众位弟兄》通谕，指出为这个圣年所选择的格言的诠释途径之一，正是在普世友爱中能找到。教宗说：“在总体意义上，想到我们的城市近几个月以来成了达到这个目标的建筑工地，这是美好的。即准备迎接来自世界各地的男男女女，天主教徒和其他教派的基督徒、各宗教的信徒、真理、自由、正义与和平的追求者，以及所有希望与友爱的朝圣者。”

感谢罗马市长

教宗特别向第一市民致谢，并在礼仪结束时向他亲切问候，两人的神情充满激动和喜悦。教宗说：“当我们满怀感激地欣赏在这座城市完成的工程时，我们感谢许多人的工作、感谢许多男人和女人所做的一切，我们也感谢市长先生推进了城市的这些工程。”

一个友爱世界的希望并非意识形态

教宗请求天主之母玛利亚的帮助，并邀请每个人省察自己，促使皈依的工地成长，将“非人性的事物”转变成对友爱付出的努力。教宗强调，这不是叫喊浮夸的口号，而是找到一个“坚固”的基础，用以建立“稳固且持久”的事物。如果一个人完全承认天主为自己的父亲，他就会因此感到众人皆为兄弟姊妹。接著是祝福、请求罪过的宽恕、祈求上主赐予“前进的力量，在来年的朝圣行程中向前迈进”。

教宗最后强调：“友爱世界的希望不是意识形态、不是经济体系、也不是科技进步。友爱世界的希望是祂，道成肉身的天主圣子。”

观赏圣诞马槽

在大殿的礼仪结束后，教宗像以往那样向耶稣圣婴致敬。然后，他坐著轮椅，问候一些参礼者，并来到圣伯多禄广场上的圣诞马槽前观赏。他在那里也问候、祝福、抚摸了在场的几个儿童，赠送给他们念珠。广场上圣诞树上的灯光闪耀，营造出节庆与分享的气氛。

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