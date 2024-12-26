教宗方济各首次在监狱开启圣门

12月26日上午，教宗方济各在罗马雷比比亚监狱开启圣门，并为服刑人主持弥撒。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各解释说：“我希望我开启的第二扇圣门是在监狱里”。在2025年的希望禧年，首扇圣门于2024年12月24日在圣伯多禄大殿开启，而随后于26日上午，教宗首次在罗马的雷比比亚监狱开启了圣门。

26日上午，教宗抵达罗马雷比比亚监狱时，首先谈到了在那里开启圣门的重要性。在监狱的小堂，教宗解释说，每个人都“有机会打开心灵之门，明白希望永远不会令人失望”。

敞开大门，敞开心门

在亲自跨过圣门之后，教宗主持了弥撒。弥撒讲道中，教宗省思了此次访问的历史意义，并将其描述为“一种美丽的敞开之举”。然而，教宗不仅仅是要开启大门，他还鼓励在场的囚犯敞开心门。他说道，兄弟情谊就是“敞开心门”。

教宗勉励众人不要让封闭、冷硬的心阻止我们活出真我。他解释道，禧年给予我们恩宠，让我们“彻底敞开”心门，迎接希望。他也向大家保证，即使在最艰难、最具挑战的时刻，希望永远不会令人失望。

希望是锚

教宗方济各将希望比作岸边的锚，牢牢系在绳索上。“有时候，绳索很硬，会伤到我们的手。”然而，即使在这样的时刻，希望之锚依然让我们继续前行，因为我们的前方总会有些什么。

不要半封闭

教宗勉励说，“当一个人的心封闭时，它变得像石头一样坚硬，忘记温柔”，这就是为什么即使在最困难的情况下，我们也必须保持敞开心门。他鼓励在场的服刑人要对希望保持开放，鼓励他们说：“每个人都懂得如何做到。”

教宗方济各还解释道，每个人都知道自己的心是否已经封闭或半封闭，并在结束时提醒在场的所有人，自己所开启的圣门“是我们心门的象征。”

教宗请求他们为自己祈祷，并告诉大家，他真心为他们祈祷，而“不仅仅是说说而已”。

奉献礼物

弥撒结束时，一些服刑人和狱警向教宗献上了由女服刑人亲自制作的礼物，其中包括一扇圣门的微型复制品以及一个装有油、饼干和陶瓷品的篮子。

监狱管理局向教宗方济各赠送了一幅由前任狱警、艺术家埃利奥·卢琴特（Elio Lucente）创作的《救世主基督》画作。教宗则回赠监狱一份纪念该事件的羊皮卷。

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