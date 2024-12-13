教宗方济各：一致宣扬希望的福音

教宗接见意大利福音派浸信会罗姆人宣教团的代表时指出，“基督徒之间兄弟般的合作，本身就是一种标记、一个见证，是为所有人的益处福传的首个工具”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月12日在宗座大楼接见了意大利福音派浸信会罗姆人宣教团的六位代表，他欢迎他们，称他们为“信德、爱德和望德的朝圣之旅的旅伴”。

教宗将讲稿交给在场的代表们。讲稿中，教宗向所有罗姆人致以“兄弟般的问候”，并说：“在接受这一问候时，大家再次坚信，没有任何事和任何人能使我们与天主的爱隔绝。”

教宗表示，“愿我们这再次坚定的信念，通过爱德事功，通过分享祈祷和服务的经验，使我们成为可信的见证人。愿圣神激励我们，增强我们一致宣扬希望的福音的勇气和喜乐，尤其是向罗姆人团体宣扬福音”。

教宗强调，“基督徒之间兄弟般的合作本身就是一个标记、一个见证，是为所有人的益处福传的第一个工具”。“通过相互了解和尊重，团结大家受福音启发的行动，使我们更接近信仰的圆满合一”。圣诞节将至，教宗祝贺在场的人节日快乐，“愿我们共同的尘世朝圣之旅能成为圣咏作者的话的标记：‘你要鼓起勇气，期望上主！你要振作精神，期望上主！’”

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