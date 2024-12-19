教宗接见美国越南人捐助者：以喜乐和微笑帮助穷人

教宗方济各向宗座传教善会的一个捐助人团体强调，他们的善举来自“深厚的信仰”。即使远离故土，这个信仰仍能激发“帮助基督徒团体的愿望”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月19日在枢密会议厅接见了宗座传教善会的一个捐助人团体。这些捐助人是在美国生活的越南人，他们这几天正在罗马朝圣。教宗对他们帮助“处在社会边缘的人”感到欣喜。

“时时处处向所有人”宣讲耶稣

教宗方济各提到即将开启圣门，随之而来的是禧年的开始。教宗表示，希望圣年能成为“与主耶稣基督进行真实和个人相遇”的时期。他引用《望德不叫人蒙羞》诏书补充说，主耶稣基督“是我们的希望，应时时处处向所有人宣讲祂”。

支持教会的传教事业

教宗以这个观点，将眼前这些捐助者的善行与“支持普世教会的传教和爱德”工作结合起来。他说，这些善功是宣讲的具体表达，如此能够抵达“在世界各地的我们许多弟兄姊妹”。

怀著喜乐互相帮助

教宗提到教会最初迈出的步伐。那是一个“相互”扶助的团体。今天我们也蒙召去回应“上主的嘱托，关怀我们中最弱小者”。教宗说：“对弱小者的帮助应怀著喜悦的心，面带微笑。”

信德激发对基督徒团体的支持

教宗方济各表示，许多从越南移民到美国的天主教徒的一个“特征”，乃是他们“深厚的信仰”。即使远离故土，为激发“帮助基督徒团体的意愿”，他们的信仰仍是一个宝贵的泉源。

“愿上主赐予你们的施舍始终持有喜乐的精神，愿你们的奉献在弟兄姊妹的生命中结出果实，使他们因此体尝基督温柔和怜悯的爱。”

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