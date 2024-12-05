梅赛德斯－奔驰献给教宗新的电动座车

在2025年禧年之际，梅赛德斯－奔驰特地为教宗量身打造了一辆独一无二的环保座车。

（梵蒂冈新闻网）梅赛德斯－奔驰首席执行官康林松（Ola Källenius）和制车团队成员12月4日前来梵蒂冈，将一辆新的G级电动座车献给教宗方济各。康林松向本新闻网表示，「我们专注于圣父教宗的所有需求」，这经验「为我们是莫大的荣幸」。

这辆车是为了禧年特地为教宗设计的。他下次在圣伯多禄广场举行活动时，就要乘坐这辆新车问候朝圣者。在教宗方济各的要求下，制作这辆汽车的团队全体成员都专程来到梵蒂冈，参加交车仪式。

百年历史

一百年来，梅赛德斯一直与梵蒂冈合作，供应所谓的「教宗座车」（popemobile）。第一辆车于1930年献给庇护十一世。教宗方济各目前在周三公开接见活动使用的教宗座车，是梅赛德斯－奔驰G级的燃油车。

环保教宗的环保车

这个团队的技术人员从梅赛德斯的不同厂房调度而来，花了将近一年的时间与梵蒂冈的代表一起打造了这辆为教宗的需求量身定做的汽车。其中一大考量是碳零排放：如同梵蒂冈计划在2030年前将所有车辆换成碳零排放的汽车，梅赛德斯也有同样的目标。

首席执行官解释道：「我们正朝著碳零排放的方向迈进，推出许多电动产品。今年我们推出的是G级电动汽车。」

在梵蒂冈的这辆车是独一无二、专门为教宗制作的。制造G级汽车的格拉茨厂房工作人员措特（Peter Zotter）表示：「相较于原始的车款，很多部分都在基础上就调整了，所以出发点是不一样的。」

绝无仅有

这全新的电动汽车配备了旋转座椅，汽车内饰为手工制造。此外，这是一辆特别为低速行驶设计的四轮驱动车，因为教宗座车经常要在公开接见活动期间穿梭于圣伯多禄广场。

措特称这辆教宗座车「举世无双且功能齐全」。他希望这辆车能「为圣父教宗提供他旅途所需的舒适感」。

这辆教宗座车虽然具备2025年的一切现代触感，却依然遵循了传统。它和前面几代的教宗座车一样都是白色的，而且挂上了SCV1的车牌，也就是梵蒂冈城国（Stato della Città del Vaticano）第一号。

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