教宗在科西嘉会见司铎和会士：要宽恕一切，始终宽恕

教宗15日在科西嘉会见了主教、司铎、会士、度奉献生活者和修生，提醒他们照顾自己和他人的重要性。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月15日主日访问科西嘉岛。当天上午的第二项活动，是会见聚集在圣母升天主教座堂内的主教、司铎、执事、男女会士和修生，并与他们一起诵念《三钟经》。他在讲话中感谢在场的人，每天，即使在挑战中，依然作出努力。

在这些挑战中，教宗承认，也包括现今在欧洲传播福音遇到的挑战，那里资源少，人数不多，社会往往漠不关心。然而，教宗将这种“匮乏”描述为一种祝福，因为“它让我们不会奢望靠自己的努力取得成功”。教宗通过这种方式提醒在场的所有人，这不是关乎“我”，而是天主。这种谦卑让我们将注意力集中在基督身上，祂通过我们的奉献而施展威能。

为此，教宗敦促每个人问问自己：“我如何生活出自己的司铎职、我的奉献生活和我的使徒工作？”

接著，教宗邀请众人关注两种类型的照顾：照顾自己和照顾他人。他在提醒大家要照顾好自己时说，司铎或宗教生活不是一劳永逸地说“是”，而是每天都在更新。教宗指出，需要举行弥撒圣祭和静默时刻。他还提到好好平衡生活的重要性，以免筋疲力尽。要有休息、对话，甚至是个人兴趣的时间，弟兄情谊也很重要。

关于服务照顾他人，教宗提到圣保禄宗徒的一句话：“我甘心情愿为你们的灵魂付出一切，并将我自己也完全耗尽。”（格后十二15）教宗指出，福传需要信仰、创造力和勇气，以重新评估旧方式并接受新方式，与人们相遇。福传特别关乎相遇：将基督的希望带给受苦者、迷失的人。这意味著宽恕，尤其是在忏悔圣事中。

谈到宽恕，教宗多次重复说：“请你们始终宽恕，宽恕一切。”最后，教宗带领聚集在主教座堂的人诵念《三钟经》前，恳求圣母玛利亚的转祷。

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