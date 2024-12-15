教宗方济各抵达科西嘉：首位到访的伯多禄继承人

教宗专机于上午8点49分降落在阿雅克肖。他早上要出席「地中海民众宗教情愫」大会，傍晚就返回罗马。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月15日在地中海进行为时一天的旅行，踏足一片从来没有教宗访问过的土地。他的专机于上午8点06分从罗马达芬奇机场起飞，8点49分抵达科西嘉岛。

他这次访问的是科西嘉岛首府、拿破仑的故乡阿雅克肖。他要出席「地中海民众宗教情愫」大会，与意大利、法国、西班牙等国家的主教们同席。

圣座新闻室通知，教宗方济各一如既往地在出发前往机场以前，先在他的寓所圣玛尔大之家接见了十名无家可归者。他们在教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机的陪同下前来晋见教宗。圣座新闻室在Telegram即时通信软件发布的消息称，这些「男女平时晚上栖身在圣伯多禄广场的廊柱下」。

专机从罗马机场起飞不到20分钟，教宗遂起身问候同班机的67名记者和摄影师。教宗说：「早上好，谢谢你们来这里。」「我祝你们旅途愉快，很感谢你们的服务。非常感谢。这次航程很短很短，我们没办法像平常那样交谈，但我想来问候你们，为你们的工作表示感谢。谢谢！」

有鉴于去程的航程只有大约一个小时，教宗无法循例一排一排地问候同机人员。这次要送给教宗的礼物都是经由圣座发言人布鲁尼来传递。

其中一个极具象征意义的礼物来自今年巴伦西亚水患的灾区：那是一尊沾了污泥、有所损坏的天使像，既没有头也没有翅膀，却保有朝拜姿势的手臂。巴伦西亚副主教科尔比（Jesús Corbí）神父随礼物附上了一封信，向教宗解释这尊雕像是要「纪念在这次水灾中去世的人，以及许多失去一切的家庭」，也是要「感谢所有援助我们的志愿者」，以及那些「与人们一起哭泣、祈祷和清洁」环境的司铎，他们鼓励灾民并「埋葬了他们的挚爱」。

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