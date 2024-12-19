教宗批准册封殉道者爱沙尼亚普罗菲特利希总主教为真福

教宗方济各12月18日批准册封殉道者爱沙尼亚普罗菲特利希总主教为真福，授权圣座封圣部颁布相关法令。普罗菲特利希总主教是德国籍耶稣会士，在苏联统治时期于1942年殉道。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各12月18日接见圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，授权该部会颁布法令册封殉道者爱沙尼亚普罗菲特利希（Eduard Profittlich）总主教为真福。

普罗菲特利希总主教是德国籍耶稣会士，他从1931年开始担任爱沙尼亚宗座署理。当普罗菲特利希总主教到达爱沙尼亚时，爱沙尼亚教会团体还非常小，由德裔、波兰裔和一些俄罗斯教友组成。当地教会还没有任何一本爱沙尼亚语祈祷经书，甚至福音书的翻译品质也很差。总主教全身心投入到了向全体爱沙尼亚人民宣讲天主圣言的使命中。在他任职宗座署理的10年间，许多人接受了洗礼，并建立起地方天主教会团体。总主教也与其它基督宗教团体保持密切的合作关系。

前苏联于1940年6月占领爱沙尼亚，并下令驱逐德国人。尽管生命受到威胁普罗菲特利希总主教拒绝遗弃他所牧养的羊群，最终决定留在塔林（Tallinn）。总主教于1941年6月27日被捕，之后被押送到苏联一所监狱。1942年2月22日在基洛夫（Kirov）监狱因受饥寒折磨而殉道致命。

教宗还批准将赤足加尔默罗会玛利亚玛达肋纳·喀劳狄娅·利杜瓦内（Maria Maddalena Claudia Lidoine）修女及15位同伴殉道修女写入圣人名录内，把对她们的敬礼扩展至普世教会的层面。利杜瓦内修女及15位同会修女于1794年7月17日在法国巴黎被仇恨信仰者杀害。

法令也承认另外4位天主忠仆的殉道事迹和英勇圣德，他们是：

天主的忠仆、意大利慈幼会士厄里亚·科米尼（Elia Comini）神父，1910年5月7日出生于韦尔加托的卡尔文扎诺（Calvenzano di Vergato），1944年10月1日在意大利萨尔瓦罗的皮奥佩（Pioppe di Salvaro）被仇恨信仰者杀害。

天主的忠仆、现今罗马尼亚境内阿尔巴尤利亚（Alba Iulia）的亚郎·马顿（Áron Márton）主教，亚郎·马顿主教于1896年8月28日出生于奇克森多莫科斯（Csíkszentdomokos），于1980年9月29日去世。

天主的忠仆、赎世主会会士若瑟·玛利亚·莱昂内(Giuseppe Maria Leone)神父，1829年5月23日出生于卡萨尔特里尼塔(Casaltrinità，现今名为Trinitapoli)，1902年8月9日逝世于意大利安格里（Angri）。

天主的忠仆、平信徒伯多禄‧古尔萨(Pierre Goursat)，1914年8月15日出生于法国巴黎，1991年3月25日逝世于巴黎。

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