教宗擢升新枢机：切莫陷于有害的竞争，却要建设合一

教宗方济各在圣伯多禄大殿主持了擢升21位新枢机的枢密会议。他邀请新枢机，不要被声望的吸引力、权力的引诱，以及外表所迷惑，而要将生命依托在真正的“枢纽”，即耶稣身上。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月7日下午在圣伯多禄大殿主持了第10次擢升枢机的枢密会议，新枢机共21位。在这洋溢著将临期既庄严又温馨的礼仪中，5500名信众在场参加。教宗在讲道中再次强调他训导的一个支柱：且莫追求首位，却要谦卑地培养友爱之情。新枢机中年纪最长、99岁的阿切尔比（Angelo Acerbi）总主教向教宗致词，表明“一起行走”的必要性。

不要陷入迷恋荣誉的诱惑

教宗首先提到曼佐尼的小说《婚约夫妇》中的一句话，我们的心是一个“混杂物”。在《马尔谷福音》第十章的记述中，正当耶稣走一条艰难、将祂带往加尔瓦略山的上坡路时，祂的门徒们却思念著走平坦及下坡路的凯旋的默西亚。教宗说，这是跟随基督的一大误解，需要“谦卑地意识到”。

“这种情况也能发生在我们身上：我们的心迷失了道路，被声望的吸引力、权力的引诱、对上主过于人性化的热情所迷惑。因此，注视我们的内心很重要，谦卑地站在天主面前，诚实地面对自己，扪心自问：我的心往哪里去？它往哪个方向走？也许我走错方向了？”

返回内心，让耶稣成为枢纽

圣奥思定叮嘱我们，要“返回内心”。教宗表示，回到内心是极重要、极深刻，而且也是真正需要的。因为我们经常会混淆计划，把不重要的看作是重要的。教宗借用“枢纽”的图像说，我们生命依托的重心必须是基督。

“领受枢机衔的亲爱的弟兄们，今天，我要特别对你们说：好好走跟随耶稣的道路。这意味著什么？走耶稣的道路首先意味著回到祂那里，将祂置于一切的中心。在灵修生活中，如同在牧灵生活中那样，我们有时会专注于次要的事，却忘记根本。”

在路上行走，与他人相遇

教宗继续指出，效法耶稣的形式在祂的道路上就能找到：护理人的创伤、减轻他心中的负担、除去罪过的顽石，以及折断奴役的枷锁。教宗强调，枢机衔不是将自己隔离开来，而是不断地深入人群、了解他们的疾苦和伤痛。“路途中的冒险、与他人相遇的喜乐、关怀最脆弱的人：这些必须激励你们作为枢机所提供的服务” 。

寻求合一，而非居首位

在耶稣的门徒中，竞争的“蛀虫摧毁合一”。教宗勉励新枢机们切莫陷于这个诱惑，却要推倒敌意的围墙，凭著赤胆忠心寻求合一。在这个充满激烈竞争的世界中，在这个一味追求外表和首位的社会中，寻求合一的精神会带来不一样的色彩。

“正因如此，上主将祂的目光投向你们这些来自不同历史和文化、彰显教会至公性的各位，召叫你们成为友爱的见证人、共融的工匠，以及合一的建设者。这就是你们的使命。这就是你们的使命。”

建设教会的光辉仆役

教宗讲话完毕，新枢机们列队走到教宗面前，领受红方帽，走在最前面的还是年纪最长的阿切尔比总主教。枢机们也领受了戒指、小圆帽和领衔证书。每一位新枢机都宣誓效忠和服从教宗及其继承人。最后，在场众枢机们彼此拥抱，表达仁爱。在场参礼者一起诵唱《天主经》。

在教宗擢升了21位新枢机后，枢机团的人数达到253名，其中140位有选举权，113名因年逾80，丧失了这个权利。

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