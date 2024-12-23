教宗接见圣玛尔大儿科门诊儿童

如同往年，在圣诞节即将来临又逢教宗过生日之际，圣父教宗收到了一份礼物和一个插著蜡烛的蛋糕，随后他将蜡烛吹灭。庆祝活动继而转至保禄六世大厅，教宗与孩子们在游戏、动画片和午餐中享受了美好的时光。

（梵蒂冈新闻网）圣诞节将至，又逢教宗方济各过生日，圣玛尔大儿科门诊的儿童如往年那样与教宗相聚。该门诊102年来始终推进爱德工作，通过儿科护理和基本生活必需品的捐赠来帮助处于困难的群体。这次活动中，150个家庭演唱了一首歌并制作了一个由文字组成一道“象征性的”圣门，为教宗送上祝福。

在保禄六世大厅的庆祝活动

在教宗收到礼物并吹灭蛋糕上的蜡烛后，庆祝活动转至保禄六世大厅内继续进行。在那里，众人一同观看动画片、做游戏、与圣诞老人合影。孩子们还得到了礼物：玩具、食品包裹、圣诞蛋糕和印著圣玛尔大儿科门诊照片的日历。最后，大家一起享用了午餐，其中包括披萨、炸鸡块、松饼和水果。

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