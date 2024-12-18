教宗公开接见：玛利亚和四位女性使基督的使命扩展至天下

教宗方济各在公开接见的要理讲授中，开始禧年的新系列“耶稣基督，我们的希望”。教宗在当天省思了玛窦福音中的族谱，指出其中几位“外族”女性在救恩历史上的重要性。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月18日在保禄六世大厅主持周三公开接见活动，开启新一轮的要理讲授。这个以“耶稣基督，我们的希望”为主题的新系列将陪伴禧年的整个行程，首先从“耶稣童年史”开始。教宗表明，在玛窦和路加两位圣史的族谱中，不乏“问题人物的名字”，而且与《旧约》不同的是，其中还有5位女性。

此外，在玛窦和路加关于耶稣童年的福音叙述中，从“耶稣在童贞女的胎中受孕”到祂“由玛利亚所生”，都表明在耶稣身上完成了先知们的预言，以及若瑟的“法定父亲身份”，将天主圣子放在达味王朝的“树干”上。（见玛一；路一）

开启耶稣使命的四个女人

教宗提到，在玛窦列出的族谱中前4个女人分别是：犹大的儿媳塔玛尔，“成了寡妇，为了确保自己的丈夫有后代，就佯装妓女”（见创三八）；耶里哥的妓女辣哈布，她帮助希伯来人侦探进入预许的土地并将之夺下（见苏二）；追随婆母的卢德，“照顾婆母并成了达味王的祖先”（见《卢德传》）；与达味通奸的巴特舍巴，“在害死了丈夫后，她生下撒罗满”（见撒下十一）。

教宗指出，对以色列子民来说，这4个女性都是“外族人”，但正是透过她们，耶稣的使命扩展到各民族。在玛窦列出的族谱中，最后一位女性是纳匝肋的玛利亚，出自达味家族的若瑟的净配，默西亚耶稣由她所生。

在玛利亚和耶稣身上一切都圆满

耶稣在“婴孩、儿童和少年”时期的历史告诉我们，祂“听从自己的父母”，同时也“有意识地全心奉献于天父和祂的国度”。两位福音的作者以不同的视角记述这段时期的事迹，路加“以玛利亚的目光”，玛窦却“以若瑟的目光”，强调一种未曾有过的父亲身份。

名字、归属及信仰

教宗表示，在玛窦列出的族谱中，所提到的每个名字都代表从一代到下一代的传承，包含了三个基本要素：名字，“含有一个身份和一份独特的使命”；归属，“属于一个家庭和一个民族”；“信奉以色列的天主”。

没有人能给予自己生命

教宗称族谱具有一种文学体裁的价值，能传递讯息，即“没有人能给予自己生命，而是从他人获得生命的恩典”。在这种情况中，所论的是被选的子民和“继承这份遗产的人”。

使人类代代相传的不是受造物，而是“天主自己”

在玛窦写的族谱中，第五位女性是玛利亚，对她的描写别具一格。而且，受造物也不是“人类代代相传的主角”，这里所强调的主角是“天主自己”。从族谱中看到，耶稣是“达味之子，由若瑟放入这个王朝，日后必成为以色列的默西亚”，但同时祂也是“亚巴郎及外邦女子的后裔，因此也必定是‘外邦人的光’”。

耶稣奉献于天父，也是木匠的儿子

耶稣进入世界的情境和“所有人的儿子”都一样。祂是“天主子，奉献于天父，负有启示祂的面容的使命”。耶稣在纳匝肋也被称为“若瑟的儿子”或“木匠的儿子”。这些称呼在强调祂的双重性质：“真天主和真人”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html