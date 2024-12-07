教宗接见加尔默罗会修女：愿福音达及万民，闲聊相反福传

教宗方济各12月6日上午接见了圣神使者加尔默罗会的修女。谈到传播福音，教宗称这是所有基督徒的使命，并鼓励修女们在这事工上要加倍努力。

（梵蒂冈新闻网）向所有人福传和传播天主圣言，这是需要我们每天投入心力的服务。这是教宗方济各12月6日上午在梵蒂冈接见圣神使者加尔默罗会修女时，对她们的嘱托。该修女会四十年前创立于巴西，并发展至意大利及欧洲其它国家，今年庆祝修会成立四十周年。修会近日在罗马举行修会第四届修会大会，在此机会上，全体与会修女蒙教宗接见。

把天主圣言传给所有人

教宗敦促修女：“这天主圣言必须传给所有人，你们不要忘记这一点：传给所有人。”“向全世界宣报福音是所有基督徒的使命。这些是圣保禄的话：‘如果我不传福音，我就有祸了！’（格前九16）这话应该在每位受洗者心中回响。”

闲聊指责他人、相反福传

接著，教宗提醒修女们，要小心喋喋不休、吵吵嚷嚷，这“与宣报福音相反，因为闲聊总是对这个事、那个事，对这个人或那个人的指责”。教宗也提醒修女们要帮助那些有此习惯的人，好能“尽快摆脱”这个习惯。

最后，教宗祈求天主降福修女们，并呼求巴西主保阿帕雷西达圣母的转祷，求圣母陪伴她们修会生活的奉献旅程。

圣神使者加尔默罗修女会

圣神使者加尔默罗修女会成立于1984年7月30日，其会祖是天主圣神的玛利亚·若瑟(Maria Josè do Espirito Santo)修女。修会的格言是“藉著默观，在天主圣神的启发下传播福音”。修女们以个人和团体的祈祷为神修中心，并致力于堂区的各种牧灵活动、祈祷小组、探访家庭、礼仪推动、宣讲活动，以及透过广播、电视、社交媒体、音乐和书籍传播福音。

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