教宗：信仰不是人民的鸦片，而是相遇和服务

在教宗方济各88岁生日之际，意大利《共和国报》和《晚邮报》发表了教宗自传《希望》中的两个片段。该自传将于2025年1月发行。

(梵蒂冈新闻网)在布宜诺斯艾利斯贫民窟中生活的经历，和2021年牧灵访问伊拉克，是教宗方济各的自传《希望》（Spera）中的两个片段。教宗的这部自传由卡洛·穆索（Carlo Musso）执笔，该将于2025年1月14日在全球一百多个国家发行。在12月17日、教宗88岁生日之际，意大利《共和国报》和《晚邮报》发表了教宗自传中的两个片段。

弗洛里斯街区的童年

教宗说：“当有人和我说，我是贫民窟的教宗时，我就祈祷，但愿我配得上。”在书中，教宗回忆了他童年时生活过的布宜诺斯艾利斯的弗洛里斯贫民区，这个贫民区是“复杂、多种族、多宗教和多元文化的缩影”。书中写道，在这里“差异是家常便饭，但我们互相尊重”，在天主教、犹太教和穆斯林朋友的群体中，大家不分彼此。

与若瑟神父的友谊

教宗也回忆了在监狱里生产刷子的服刑人，以及与若瑟·保拉（José de Paola）司铎建立友谊的故事，保拉是一位本堂神父。回忆录写道，那些城市郊区处于“四十年的无政府主义状态”，毒品成瘾是人们“绝望倍增的祸害”。“对教会来说，那些郊区应该越来越成为新的中心，一群像若瑟神父一样的平信徒和司铎日日生活在此，为福音做见证。”

宗教不是人民的鸦片

教宗写道，这个艰难的现实清楚地表明，宗教根本不是一些人所说的“是人们的鸦片”。事实上，正是“有赖于信仰、牧灵工作与公民努力”，那些贫民区“尽管面临巨大的困难，但仍以难以想像的方式取得了进展”。“就如信仰一样，每一次服务都是一次相遇，主要是我们从穷人身上能学到很多东西。”

伊拉克之行与战争的毒果

教宗在书中也谈到了在伊拉克的牧灵之旅。他回忆道，由于新冠疫情大流行的持续存在和安全问题而造成的困难情形，“几乎所有人都劝阻我……但是，我觉得我应该”去亚巴郎的土地，因为他是“犹太人、基督徒和穆斯林的共同祖先”。

关于伊拉克牧灵之旅，贝尔格里奥教宗记述了一个鲜为人知的故事。那时，英国特工处收到了在他访问摩苏尔期间准备发动两次袭击的讯息。其中一名袭击者是一名携带炸药的妇女，另一名袭击者则在一辆货车内。两人在实施袭击前就被伊拉克警方拦截并击毙了。教宗写道：“这让我感触很深，这也是战争的毒果。”

除了即将出版的《希望》一书外，根据《生平：我在历史中的经历》一书改编的电影也将讲述教宗方济各的生平。《生平：我在历史中的经历》一书由拉戈纳（Fabio Marchese Ragona）执笔，已于2024年3月由哈泼柯林斯出版集团（HarperCollins）发行。

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