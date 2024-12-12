教宗接见援助移民非政府组织成员：接纳移民符合福音精神

教宗方济各12月11日接见了意大利“救援－人救人”非政府组织的成员，感谢该组织成员在地中海和巴尔干半岛地区开展救助移民的工作，指出他们的行动符合福音的精神，是一个必要的仁爱工作。

(梵蒂冈新闻网）“移民应得到接纳、陪伴、促进和融入”，这是一个“符合福音精神”的工作。福音“邀请我们为所有人行善，并以特有的方式服务最弱势、最贫穷、被遗弃、患病者和处于危险中的人”。这是教宗方济各在12月11日上午，接见意大利“救援－人救人”非政府组织（ResQ People Saving People）的成员时讲的一番话。

必要的仁爱工作

教宗首先感谢该组织为拯救人类生命而展开的行动，指出他们的仁爱工作在现今非常有必要。教宗说：“救援那些在悲惨的船上有沉没危险的人，以及最先接纳那些冒著各种危险、长途拔涉抵达欧洲的人，这工作比以往任何时候都更有必要。”

“被迫移民有时不幸成了悲剧。面对这个悲惨情况，你们并没有无动于衷，而是问自己：我，我们，我们能做什么？”这种态度的基础是“相信每个人都是独一无二的，无论其国籍、肤色、政治观点或宗教信仰如何，其尊严都是不可侵犯的”。

减轻移民的苦难

最后，教宗强调，不要局限在“远远地观察和批评事情，而是要积极参与，贡献一点时间、才华和资源，好能减轻移民的苦难，救助他们、接纳他们，融入他们”。

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