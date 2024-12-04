教宗公开接见：宣讲福音意味著宣扬耶稣，而非自己

教宗方济各在周三公开接见活动中谈论圣神在教会宣讲方面的角色，敦促信众传扬理念、信理，以及各自的生活见证。教宗劝勉宣讲者：讲道要言简意赅，传达「概念、情感」，发出行动的邀请。

（梵蒂冈新闻网）宣讲福音意味著传达「有关耶稣的好消息，让人认识祂圣死与复活的逾越奥迹」。这固然是教会的福传工作，但福音的宣讲必须「依赖圣神」（参阅：伯前一12），信靠祂的德能（参阅：格前二4）。教宗方济各12月4日主持例行的周三公开接见，在关于圣神的要理讲授中强调了上述要点。

当天上午，和煦的阳光照耀著圣伯多禄广场。教宗乘坐白色座车绕场问候众人后，继续以圣神为主题的系列要理讲授，谈论圣神在教会宣讲方面的角色。

教宗提醒众人，宣讲的不是自己，而是耶稣基督。他也叮嘱讲道者要言简意赅。「很多时候，这些讲道长达20分钟、30分钟。但是，拜托，宣讲者必须传达一个概念、一份情感，发出行动的邀请。讲道超过8分钟就会失去力度，人们听不懂。」

福音的宣讲

在要理讲授中，教宗阐述了宣讲的两大元素：福音，也就是内容，以及圣神，也就是渠道。在内容方面，要记得耶稣和宗徒的宣讲「也涵盖了福音所衍生的一切道德义务，从天主十诫到爱的『新』诫命。但耶稣的行动才是宣讲的核心」。

「如果不想要犯保禄宗徒所谴责的错误，也就是法律先于圣宠、事务先于信仰，我们如果不想要掉进这个错误，就需要始终以基督为我们做的宣讲为起点重新出发。」

教宗强调，「任何福传活动和教会革新意愿的核心」，都必须是「最初的宣讲」（Kerygma）。各种涉及道德的应用都以最初的宣讲为基础，而且我们必须时常回到最初的宣讲，以不同的方式予以聆听，然后不断地去宣讲（参阅：《福音的喜乐》宗座劝谕，164号－165号）。

以圣神傅的油来宣讲

再者，正如耶稣是天主的受傅者，在圣神的派遣下「向穷人传报喜讯」（参阅：路四18），教会也必须如此。她必须依赖圣神来传扬福音。

「以圣神傅的油来宣讲，意思是广传我们信仰的理念、信理、生活和信念。意即圣保禄所写的，依靠的不是『智慧动听的言词，而是在于圣神和祂德能的表现』（参阅：格前二4）。」

祈祷，而不宣扬自己

然而，要如何落实这一切？要怎样信靠圣神呢？教宗回答道，首先是祈祷，其次是不要宣扬自己。

「圣神降临在祈祷的人身上，因为经上写道，『在天之父，有不将圣神赐予求祂的人吗？』（参阅：路十一13）更何况是为了宣讲祂圣子的福音而求！那些宣讲而不祈祷的人，有祸了！他变成宗徒所说的那些『发声的锣或发响的钹』（格前十三1）。因此，第一件取决于我们的事情是祈祷，求圣神降临。第二件事则是不渴望宣扬我们自己，却宣讲主耶稣。」

教宗最后叮嘱道，不渴望宣扬我们自己，尤其意味著「不要总是以我们所推动的牧灵活动为先、看重与自己名义有关的事务」。相反地，我们收到请求时，应该要「自愿配合」团体的牧灵活动，或是托付于己的事务。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html