教宗在科西嘉为全世界呼吁和平

教宗15日主日在科西嘉岛阿雅克肖访问，他在主教座堂会见主教、司铎和度奉献生活者时，再次为世界和平发出呼吁。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月15日主日访问科西嘉岛阿雅克肖，他在圣母升天主教座堂会见当地主教、司铎和度奉献生活者并带领在场的众人诵念《三钟钟》。念经前，他再次呼吁和平。

“愿所有面向这片大海的地方享有和平，尤其是圣地，那里是圣母玛利亚生下耶稣的地方。愿巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、叙利亚，以及整个中东地区享有和平！”

接著，教宗也提到“饱受折磨的缅甸”以及乌克兰和俄罗斯之间的战争。他说，“愿天主之母为乌克兰人民和俄罗斯人民求得他们渴望的和平。‘他们是弟兄’；‘他们是堂兄弟，是兄弟，我不知道… 但愿他们相互理解’”

战争“永远是一场溃败”，它会延伸到宗教团体和堂区，可能会出现对立状况。最后，教宗的思绪转到日前受飓风“奇多”影响的人，飓风袭击了位于印度洋的法属马约特群岛，已导致十多人死亡。教宗说，他在精神上与那些受这灾难影响的人同在。

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