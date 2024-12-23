教宗对德国圣诞集市袭击事件受害者表示关怀

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄发给德国总统施泰因迈尔的唁电中，教宗方济各对德国马格德堡圣诞集市袭击事件的伤亡者表示悲痛，并向遇难者家属表示关怀，感谢那些在这一艰难时刻支持他们的人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各“惊悉”发生在德国马格德堡（Magdeburgo）的袭击事件，那是12月20日晚上，一辆宝马汽车冲撞当地圣诞集市中的人群，造成至少5人死亡，其中包括一名9岁的儿童。此外，还有超过200人受伤。在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄发给德国总统施泰因迈尔的唁电中，教宗表示，他与受该事件打击的人同样感到痛苦，并“向所有受害者保证他的灵性关怀”。

感谢对受害者的援助

唁电中还提到了“在这一艰难时刻，所有努力工作、为受害者提供支持的人”，教宗对他们致以感谢。最后，圣父教宗“为逝者祈祷，将他们托付给主基督，我们的希望”，他“由衷地为所有人祈求天主的安慰和支持”。

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