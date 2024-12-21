教宗感谢梵蒂冈职员的工作：你们如果有难处，要跟上司谈

教宗方济各接见在圣座、梵蒂冈城国政府和罗马教区服务的职员，与他们互祝圣诞佳节愉快。教宗赞许他们藉著各自的职务，将基督带给世人；同时也鼓励职员如果有难处要跟负责的上司交谈。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月21日在梵蒂冈保禄六世大厅欢喜地接见圣座、梵蒂冈城国政府和罗马教区的职员及其家属，与他们互祝圣诞佳节愉快。教宗感谢他们的工作造福梵蒂冈城国和普世教会。

「你们所做的事当然很多。经过梵蒂冈城国的街道和庭院，在圣座各部会的楼道和办公室，以及不同的服务场所，都能感受到宛如身处在一个巨型的蜂巢里。现在也有人正在为了这次聚会的顺利举行而工作，所以他们没办法过来。让我们对他们说声谢谢！」

如果有难处，要交谈

教宗也敦促职员面对问题要进行对话，如果有难处要提出来跟上司谈谈，好能找出解决办法。

「假如有人遇到特定的困难，请你们说出来，禀告负责的上司，因为我们希望能解决一切困难，而这能借由对话达成。藉著对话才能解决困难，而非大吼大叫或沉默不语。始终要对话！」

职务上「不为人知的纳匝肋」

教宗强调，在小小的梵蒂冈城国，职员们「与他人并为了他人，一起缔造某件惠及众人的事」。天主子耶稣也工作，祂为了爱我们「谦逊地在大圣若瑟那里学习木工」。

「在纳匝肋，很少人认识祂，几乎没人知道，但是在木匠的工坊，匠人们齐聚一堂并通过许多事，为世人的得救作出贡献！你们可曾想过这点，天主的救恩得益于匠人的贡献。同样地，这为你们也是如此，你们藉著日常工作，在你们各自职务『不为人知的纳匝肋』中，将基督带给全人类，在世界各地广传天主的国。」

家庭是在爱内一同成长的团体

接著，教宗与他的职员们一起省思家庭的价值。有许多孩子同欢共乐的气氛令人心旷神怡。教宗说：「你们要热爱家庭。」家庭「建立在婚姻的基础上，并且扎根于婚姻，那是创造生命」的地方，也是第一个团体。我们「从小在其中认识信仰，那必须传递的信仰，认识天主圣言和圣事」，也在那里「学习互相照顾，并在每个年龄段在爱内一同成长」。

「因此，我鼓励你们各位父母子女、祖父母和孙子孙女，始终团结一心、彼此紧密相连，依偎在上主身边：尊重、聆听和彼此关怀。」

关怀祖父母

随后，教宗转向为人父母者，鼓励他们与孩子一同玩耍。谈到祖父母，教宗要求不要忽视他们。

「你们去探望祖父母吗？祖父母住在家里，或是住养老机构，没人去看他们？祖父母或许应该去住养老机构，但是你们要去探望他们！」

全家人同心合意祈祷

教宗给的另一个建议是要一同祈祷，特别是在圣诞庆节时期，团聚在马槽前。

「少了祈祷，我们就无法前行，家庭里也不例外。你们要教导孩子祈祷。关于这点，这几天，我建议你们找时间一起在马槽旁收敛心神，感谢天主赐下的恩典，并为将来祈求祂的庇佑，并在耶稣圣婴前增进彼此的感情。」

欢聚时刻

讲话结束后，教宗来到台下逐一问候在场众人。他尤其与小孩子交谈，送他们小点心和小玩具。他与人们握手，降福许多孩童，停下来与一些人简短交谈。最后，欢乐、活泼的孩童们将教宗团团围住，拍了几张团体照留念。

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