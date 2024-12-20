教宗接见公教进行会青年：你们也要在圣诞节注视受苦者

教宗接见公教进行会青年，互祝圣诞佳节。教宗鼓励他们善度圣诞节，视圣诞节为“好消息”，每年都会给“灵魂和内心”带来新颖事物。

（梵蒂冈新闻网）成为渔人的渔夫和知道如何感到惊讶，这是教宗方济各12月20日在梵蒂冈接见公教进行会青少年时建议他们拥有的两种态度。教宗在讲话中特别强调，惊喜是迎接圣诞节的一种方式。圣诞节是“好消息”，每年都会给“灵魂和内心带来新颖事物”。圣诞节不只是“丰盛的晚餐”、与家人团聚在一起的时刻，也是注视圣诞马槽、去圣堂的时刻。教宗邀请说，在这样的氛围中，不能忘记最有需要的人和许多青少年，特别是乌克兰青年。

公教青少年全力以赴向最有需要的人赠送礼物。教宗叮嘱他们，要对那些不是那么幸运的同龄人表现出友善的举动，要更接近他们。“在你们看到有需要的孩童、有需要的人时，要用眼睛注视他们，在你们施舍时要碰触他的手”。教宗提醒说，耶稣也是一位贫苦的人。

耶稣邀请祂的门徒成为渔人的渔夫，这并不意味著“捕获”人。教宗解释道，天主“尊重我们的自由”，“赐予所有人祂的爱和救恩，不求任何回报，不排除任何人”。基督“与我们分享祂是天父的爱子的喜乐”。“祂爱所有人，无限地去爱”，基督也愿意让我们认识天父，以便我们能和祂同享福乐。

关于惊喜，教宗表示，现今有些人不知道如何感到惊讶，看“一切都一样，千篇一律”。相反地，在圣诞佳节的时刻，“街上都布满了灯光”，人们互相交换礼物，礼仪中有丰富的歌曲和音乐，然后是圣诞马槽，“那里有极大的惊喜！”那里的“牧羊人、东方贤士，以及其他人物以惊讶的表情围绕著岩洞，连动物和整个场景都仿佛在参加一场盛大庆典”。

教宗强调，惊喜绝不仅是圣诞节期间的特征，因为生命是“一份非凡的礼物：我们每个人是独一无二的，每一天都是特别的，就如真福阿库蒂斯（Carlo Acutis）所说的，我们是‘原创的’，不是‘复制品’”。

最后，教宗说，让我们学会感到惊讶，不要失去感到惊喜的能力。他强调圣诞节的真正意义，说：“这节日是我们信仰的根源。”

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