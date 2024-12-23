教宗三钟经：我们要学会对生命的恩典感到惊喜

教宗22日的主日诵念三钟经活动，因他患感冒而改在圣玛尔大之家举行。他在省思当天福音内容时提到玛利亚和依撒伯尔的会面。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各因患感冒，他是在他的寓所圣玛尔大之家主持12月22日的主日诵念三钟经活动。整个过程在圣伯多禄广场的大萤幕上播放。教宗在活动中向信众说，“非常抱歉，我无法和你们一起在广场上。我正在好转，需要谨慎”。接著教宗省思了当天福音记载的玛利亚在天使报喜后去探望她年长的亲戚依撒伯尔。那时玛利亚“刚怀孕了耶稣、世界的救主”；依撒伯尔“尽管年事已高，却怀有若翰，他将为默西亚预备道路”。

教宗指出，玛利亚和依撒伯尔的那种幸福感看来似乎离我们很远，这“两位妇女经历的如此大的奇迹，在我们的经验中通常不会发生”。然而，她们的默观必定有助于我们“认识”天主在我们左右，认识“祂的爱”。教宗提到意大利电视台《按照祂的肖像》节目中所用的一句“美好的”话：“没有一个孩子是个错误。”

教宗勉励道，“我们祝福母亲们，我们为生命奇迹赞颂天主！”他提醒说，在公车上给孕妇留出位子是个“希望和尊重”的举动，而且要“立刻”让座给她们。

在圣诞节来临之际，灯光、装饰和音乐有助于营造“节日的喜乐气氛”。教宗认为，我们也能在“每一次遇到怀抱孩子或怀孕母亲”时找到喜乐。这种喜乐，在依撒伯尔高喊“在女人中你是蒙祝福的，你的胎儿也是蒙祝福的！”和玛利亚回应说“我的灵魂颂扬上主”时表达了出来。

在教宗提到降福装饰圣诞马槽中的耶稣圣婴态像的传统时，他向广场上的信众提出几个问题：“我们是否为天主降生成人、除了罪外分担我们的一切感谢天主，也为我们的存在感谢天主？我有赞颂上主吗？我祝福每个出生的孩子吗？当我遇到一位‘怀孕的母亲’时我是否有礼貌？我有支持和保护小生命自母胎中受孕起的生命的神圣价值？”教宗向众人展示了他的耶稣圣婴态像，这是圣菲的总主教赠送给他的，由厄瓜多尔原住民制作完成。最后，教宗祈求圣母玛利亚，让我们有能力“在新生命的奥迹前感到惊讶和感激”。

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