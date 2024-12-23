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教宗三钟经：我们要学会对生命的恩典感到惊喜

教宗22日的主日诵念三钟经活动，因他患感冒而改在圣玛尔大之家举行。他在省思当天福音内容时提到玛利亚和依撒伯尔的会面。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各因患感冒，他是在他的寓所圣玛尔大之家主持12月22日的主日诵念三钟经活动。整个过程在圣伯多禄广场的大萤幕上播放。教宗在活动中向信众说，“非常抱歉，我无法和你们一起在广场上。我正在好转，需要谨慎”。接著教宗省思了当天福音记载的玛利亚在天使报喜后去探望她年长的亲戚依撒伯尔。那时玛利亚“刚怀孕了耶稣、世界的救主”；依撒伯尔“尽管年事已高，却怀有若翰，他将为默西亚预备道路”。

教宗指出，玛利亚和依撒伯尔的那种幸福感看来似乎离我们很远，这“两位妇女经历的如此大的奇迹，在我们的经验中通常不会发生”。然而，她们的默观必定有助于我们“认识”天主在我们左右，认识“祂的爱”。教宗提到意大利电视台《按照祂的肖像》节目中所用的一句“美好的”话：“没有一个孩子是个错误。”

教宗勉励道，“我们祝福母亲们，我们为生命奇迹赞颂天主！”他提醒说，在公车上给孕妇留出位子是个“希望和尊重”的举动，而且要“立刻”让座给她们。

在圣诞节来临之际，灯光、装饰和音乐有助于营造“节日的喜乐气氛”。教宗认为，我们也能在“每一次遇到怀抱孩子或怀孕母亲”时找到喜乐。这种喜乐，在依撒伯尔高喊“在女人中你是蒙祝福的，你的胎儿也是蒙祝福的！”和玛利亚回应说“我的灵魂颂扬上主”时表达了出来。

在教宗提到降福装饰圣诞马槽中的耶稣圣婴态像的传统时，他向广场上的信众提出几个问题：“我们是否为天主降生成人、除了罪外分担我们的一切感谢天主，也为我们的存在感谢天主？我有赞颂上主吗？我祝福每个出生的孩子吗？当我遇到一位‘怀孕的母亲’时我是否有礼貌？我有支持和保护小生命自母胎中受孕起的生命的神圣价值？”教宗向众人展示了他的耶稣圣婴态像，这是圣菲的总主教赠送给他的，由厄瓜多尔原住民制作完成。最后，教宗祈求圣母玛利亚，让我们有能力“在新生命的奥迹前感到惊讶和感激”。

 

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2024 December 23, 12:34

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。