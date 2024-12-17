教宗接见意大利几家银行代表团：不把放高利贷作为准则

教宗方济各向这几家银行的代表们强调，若银行把利润作为唯一的准则，我们就会看到实体经济的负面后果。

（梵蒂冈新闻网）在一个全球化的世界上，金融“已经面目全非”、“与人拉开了距离”，“一旦使已经有所保障的人获利，而将那些处于困境、需要得到信贷支持的人排除在外，就会把放高利贷视为准则”。教宗方济各12月16日在宗座大楼的克莱孟厅接见意大利几家银行代表团时如此表示。这些银行是：伦理银行、阿布鲁佐和莫利泽合作信贷银行、坎帕尼亚中部合作信贷银行。

教宗表示，在现实情况下应免除债务，就如2025 禧年诏书《望德不叫人蒙羞》中所指出的那样，否则就会加大不平等，践踏人的尊严。教宗说：“健康的金融不会堕落为放高利贷、纯粹的投机行为，以及破坏环境和助长战争的投资。”

初期大众银行的崇高目的

教宗回顾一些大众银行的历史，“在许多情况下，致力于教会团体的男男女女推动并创建了当铺、银行、合作信贷社、农村银行”，为“没有机会的人”提供机会。在15世纪，一些家庭得到帮助而融入城市的经济和社会活动。虽然如此，“穷人在城市中的存在是社会病态的标记”，如今这疾病仍在流传。

在19世纪与20世纪期间，“也是在良十三世发表《新事》通谕之后”，藉著神父和平信徒发起的行动，“与地区相关的经济应运而生”，银行信贷支持了在农业、工业及商业领域的各项经济活动。

野蛮的经济

然而，今天筹划银行和金融的某种方式存在著一些矛盾。教宗指出，“若把利润当作唯一的准则，我们就会看到实体经济的负面后果”。首先，有些跨国公司将其活动移往“较容易剥削劳动力”的地区，使“家庭和团体陷于困境”，“数十年来建立的工作技能”化为乌有。

其次，将“在某个地区筹集的资金”转移到“其他地区，目的只为增加自己的收益”。实际上，风险是“远离本土”。于是，“人们感到被抛弃和被利用”。教宗表示：“若金融践踏人、挑起不平等、离开原地区生活，它就背叛了自己的初衷。正如我所说，它就成了一种野蛮的经济。”

促进可持续性

不过，在当代的环境中，仍有一些银行关注人的不同需求。教宗强调：“若没有适当的金融体系，使其能包容和促进可持续性，就不会有人类的整体发展。若没有银行和信贷起到中介作用且具备必要的透明度，投资和扶持就业就无法实现。”

和平的经济

教宗表明，“对区域、公民和宗教团体，以及家庭有具体影响”的经济和金融”，才是正面的。教宗也谈到银行的重要社会角色，说：“银行机构在鼓励包容性思维及支持和平经济方面具有重大的责任。禧年的临近提醒我们，需要免除债务。这是为许多人，尤其是穷人的生活带来希望和未来的条件。”

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