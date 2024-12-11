教宗公开接见：希望不是空话，应予以散发和播种

教宗方济各在公开接见活动的要理讲授中，论述了“希望”的主题，以此结束关于“圣神与新娘。圣神引领天主子民与耶稣、我们的希望相遇”的系列。教宗指出，希望是“教会能给予全人类最美好的礼物”。

（梵蒂冈新闻网）“圣神是基督徒希望的源泉”，“如果教会是一只船，圣神就是推动她的帆，使她在历史的海洋中前行”。教宗方济各12月11日在周三公开接见活动的要理讲授中，向聚集在保禄六世大厅的信友们论述了“希望”的主题。这是教宗关于“圣神与新娘。圣神引领天主子民与耶稣、我们的希望相遇” 系列的最后一讲。

教宗表示：“希望不是一句空话，也不是我们希望事情进展更好的模糊愿望：希望是一种信念，因为相信天主既许必践。因此，希望也被称为超性德行，因为它是天主所赐予的，而且有天主做担保。”

散发和播种希望

教宗解释，希望“是一个非常活跃的德行”，帮助事情延续不断。比利时司铎及神学家康布兰（José Comblin）是曾在巴西服务的传教士，为穷人获释放奋斗一生，于2011年去世。教宗引用这位神学家的一段话，“圣神是穷人呼唤的起源，是赐给那些没有力量者的力量”，祂“引领受压迫的人民为获得解放和得以充分实现而奋斗”。因此，有信仰的人必须培养及滋润希望。”

“基督徒不能满足于拥有希望；也必须散发希望，成为希望的播种者。这是教会能给予全人类最美好的礼物，尤其在船帆似乎全都要落下的时刻。”

爱是福传最有效的形式

接著，教宗提到伯多禄宗徒对初期基督徒提出的邀请，“若有人询问你们心中所怀希望的理由，你们要时常准备答复，且要以温和、以敬畏之心答复”（伯前三15-16）。教宗阐明，这是因为“并非论据的力量能说服人，而是我们晓得投入其中的爱”，这是“福传的首要且最有效的形式。它向所有人开放”。

圣神使基督在教会内临在及行动

在关于“圣神与新娘”的17次要理讲授之后，教宗援引《默示录》在结束语中圣神和教会向复活的基督发出的呼求“请来吧！”（廿二17），以及初期基督徒的呼求“Maràna tha!”，即“主请来吧！”，指出“这个呼唤和所表达的期盼在教会内从未消失”。

除了“期待基督的最后来临”，也“期盼祂在教会现世旅程的处境中继续来临”。但“请来吧！”也是教会对圣神的呼求，许多赞歌和祈祷就是一例。教宗在此作了总结。

“耶稣复活后，圣神是基督真正的‘另一个我’，也就是祂的代言者，使祂在教会内临在并行动。是圣神‘宣告未来的事’，并使人渴望和期待这些事。这就是为什么基督与圣神不可分离，在救赎工程中也是如此。”

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