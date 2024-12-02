教宗方济各：不尊重宗教价值就会给世界带来不容忍

教宗在向“所有宗教会议”研讨会的与会者发表讲话，强调在“不容忍和仇视”的全球背景下对话的价值。教宗指出，“基于差异”的歧视成了许多人的“日常经历”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月30日接见了首届“所有宗教会议”百年研讨会的与会者。这场研讨会的主题是“众宗教一起促进更美好的人类”，圣座宗教交谈部给筹办单位提供了支持。教宗在讲话中称研讨会的主题“的确很合乎时宜，对当今时代很重要”。

歧视和暴力成了许多人的“日常经历”

教宗强调，“当今世界”实际上是“人与人、国与国之间不容忍和仇视事件日益增加”的场所。基于“源自不同的民族或社会、种族、肤色、语言和宗教”而产生的“歧视和排斥、紧张和暴力”现象，已成了“许多人和许多团体的日常经历”。

人类“平等”且皆为“兄弟”

教宗提到阿布扎比《人类兄弟情谊文件》，指出在该文件中称天主“创造的众生都享有平等的权利、义务及尊严，并召叫他们彼此共处，有如兄弟”。

“相爱和互重”，所有宗教的共同真理

教宗强调，“相爱和互重”是“所有宗教”共同的“基本真理”。这些宗教教导人，“作为唯一天主的子女，我们必须彼此相爱、互相尊重，本著兄弟情谊和包容的精神尊重多样性和差异，彼此关怀，并爱护我们的共同家园，即大地”。

同心协力，“扎根于各自的信仰”

教宗最后表示，从共同的特质“汲取”力量，不同宗教的代表能“同心协力，共建更美好的人类”，同时每个人都“牢固地”扎根于自己的“信仰”和“宗教信念”。

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