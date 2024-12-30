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教宗三钟经：在家中不要只低头看手机，而要彼此交谈

教宗29日带领信众诵念三钟经前著重谈及纳匝肋圣家，圣家是教导我们理解彼此聆听的价值的榜样。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于12月29日主日、圣家节在梵蒂冈宗座大楼的窗口主持三钟经祈祷活动。他在念经前的讲话中，省思了当天福音的内容。福音记载说，耶稣十二岁时与若瑟和玛利亚一起上耶路撒冷去过节。但回程时他们发现耶稣不见了，便折回耶路撒冷在圣殿里找到祂，祂正与经师们交谈。玛利亚向耶稣说，她和祂的父亲一直痛苦的找祂，而耶稣则用两个问题回答祂的母亲：“你们为什么寻找我？你们不知道我必须在我父亲那里吗？”

家庭中尽管有意想不到的问题和痛苦，但永远不要没有对话。教宗指出，圣家是个典范，因为圣家提醒我们沟通是多么重要的一个元素。“你们知道纳匝肋圣家为什么是个典范吗？因为圣家是一个对话、聆听和交谈的家庭。对一个家庭来说，对话是非常重要的一个元素！一个家庭如果没有沟通就不是一个幸福的家庭。”

对话该当有另一个强大的盟友，就是说，不仅要有理解的能力，而且也要有聆听的能力。教宗表示，“在家庭中，聆听比理解更重要。聆听是重视对方，承认他的存在和独立思考的权利。子女需要这些。你们做父母的要好好想想。你们要聆听孩子，他们需要被聆听”。

在这圣诞期，许多家庭都会团聚在餐桌前。教宗提醒说，用餐时是“对话和聆听的”特殊时刻。“一起在餐桌前谈话是多么美好的事。这会解决许多问题，特别是将几代人连结在一起：孩子与父母交谈，孙子孙女与祖父母交谈……永远不要封闭自己，或者更糟的是，只低著头看手机。不能如此。交谈、互相聆听，这是对人大有裨益和使人成长的对话！”

最后教宗说，“如果有时在家中出现我们彼此不理解的情况时，我们不要感到惊讶。当这种事发生的时候我们要问问自己：我们之间是否彼此聆听过？我们面对问题时是相互聆听还是保持沉默？有时是愤恨、有时是傲慢？我们有花一些时间来对话吗？”教宗解释道，“今天，我们从圣家学到的是彼此聆听”。

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2024 December 30, 11:58

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。