教宗三钟经：在家中不要只低头看手机，而要彼此交谈

教宗29日带领信众诵念三钟经前著重谈及纳匝肋圣家，圣家是教导我们理解彼此聆听的价值的榜样。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于12月29日主日、圣家节在梵蒂冈宗座大楼的窗口主持三钟经祈祷活动。他在念经前的讲话中，省思了当天福音的内容。福音记载说，耶稣十二岁时与若瑟和玛利亚一起上耶路撒冷去过节。但回程时他们发现耶稣不见了，便折回耶路撒冷在圣殿里找到祂，祂正与经师们交谈。玛利亚向耶稣说，她和祂的父亲一直痛苦的找祂，而耶稣则用两个问题回答祂的母亲：“你们为什么寻找我？你们不知道我必须在我父亲那里吗？”

家庭中尽管有意想不到的问题和痛苦，但永远不要没有对话。教宗指出，圣家是个典范，因为圣家提醒我们沟通是多么重要的一个元素。“你们知道纳匝肋圣家为什么是个典范吗？因为圣家是一个对话、聆听和交谈的家庭。对一个家庭来说，对话是非常重要的一个元素！一个家庭如果没有沟通就不是一个幸福的家庭。”

对话该当有另一个强大的盟友，就是说，不仅要有理解的能力，而且也要有聆听的能力。教宗表示，“在家庭中，聆听比理解更重要。聆听是重视对方，承认他的存在和独立思考的权利。子女需要这些。你们做父母的要好好想想。你们要聆听孩子，他们需要被聆听”。

在这圣诞期，许多家庭都会团聚在餐桌前。教宗提醒说，用餐时是“对话和聆听的”特殊时刻。“一起在餐桌前谈话是多么美好的事。这会解决许多问题，特别是将几代人连结在一起：孩子与父母交谈，孙子孙女与祖父母交谈……永远不要封闭自己，或者更糟的是，只低著头看手机。不能如此。交谈、互相聆听，这是对人大有裨益和使人成长的对话！”

最后教宗说，“如果有时在家中出现我们彼此不理解的情况时，我们不要感到惊讶。当这种事发生的时候我们要问问自己：我们之间是否彼此聆听过？我们面对问题时是相互聆听还是保持沉默？有时是愤恨、有时是傲慢？我们有花一些时间来对话吗？”教宗解释道，“今天，我们从圣家学到的是彼此聆听”。

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