教宗三钟经：在恐惧和艰难中，将临期是宝贵时机

教宗1日在主持三钟经祈祷活动时，邀请信友们面对焦虑和虚假信念，每个人和全世界都要在悲惨时刻“抬起头”走向耶稣接受希望，不要被悲伤压垮。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于12月1日将临期第一主日在梵蒂冈宗座大楼带领聚集在圣伯多禄广场上的信众和朝圣者诵念三钟经。他在念经前的讲话中省思了当天福音的内容。

当天的福音记述充满了宇宙的混乱和痛苦焦虑，教宗指出，即使在这种情况下，耶稣也没有忘记对祂的门徒说“希望的言语”：“你们应当挺起身来，抬起你们的头，因为你们的救援近了。”教宗说：“师父的担忧是，他们的心不要变得太沉重，应警醒等待人子的来临。耶稣的邀请是这样的：高高地抬起头来，保持一颗无忧无虑和醒寤的心”。

教宗接著指出，事实上，许多与耶稣同时代的人，面对“在他们周围发生的灾难性事件，迫害、冲突、自然灾害，他们陷入痛苦之中，认为世界末日即将来临”，“他们的心因恐惧而变得沉重”。

然而，耶稣希望“他们摆脱目前的焦虑和虚假信念”，指出如何“保持内心清醒”，如何从天主的计划中解读事件，“救赎工程”也在“历史的最悲惨事件中”。为此，教宗解释说，耶稣建议他们“将目光转向天国，以了解地上的事”。

教宗在此邀请我们将耶稣的建议作为对我们的建议，为的是“不要让心变得沉重”。“我们所有人，在生命的很多时刻都会问自己：如何才能有一颗‘无忧无虑’的心、一颗警醒的心和自由的心？一颗不被悲伤压垮的心？悲伤是不好的事”。

教宗希望我们“相信”耶稣的爱，“祂愿意拯救我们”，在我们生命的每个境况中“接近”我们。“那么，我们问问自己：我的心因恐惧、担忧和对未来的忧虑而变得沉重吗？我是否以天主的眼光、在祈祷中以更广阔的视野来看待日常生活中的事件和历史事件？还是让自己灰心丧气？”最后教宗说，愿从今天开始的将临期能成为“一个宝贵的时机”，让我们的目光仰望“使心灵轻松”并“在旅途中支持我们的”那一位。

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