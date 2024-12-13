圣座新闻室介绍教宗方济各的科西嘉之旅

教宗方济各将于12月15日展开他的第47次国际牧灵访问，前往科西嘉。他要参加地中海民众宗教情愫大会，并会见当地圣职人员和信众。

（梵蒂冈新闻网）一方面是民众的宗教情愫、普通人的信仰，表现在朝圣活动、在朝圣地的敬礼行动，以及传统歌曲和祈祷上；另一方面是地中海的挑战、战争的声响，以及把「我们的海」（Mare Nostrum）变成露天坟场的移民悲剧：这些是教宗方济各第47次国际牧灵访问的两大元素。他将于12月15日前往科西嘉，也就是拿破仑的出生地，进行不到12个小时的闪电之旅，并且与法国总统马克龙进行大约40分钟的面对面会谈。

首位访问阿雅克肖的教宗

这也是首次有一位教宗造访阿雅克肖这座城市，虽然此前龙卡利（Angelo Roncalli），也就是后来的若望廿三世曾于1952年以圣座驻法国大使的身份踏足过这座岛屿。圣座新闻室主任布鲁尼在记者会上提到了圣若望廿三世教宗的那次旅行。

谈到即将展开的牧灵访问，布鲁尼说：「教宗要去那里会见该岛的基督徒，参加有关民众宗教情愫的会议。」这场为期两天的会议由阿雅克肖教区主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）枢机筹办。

届时，教宗要向超过400名与会者发表讲话。他们当中有法国、意大利和西班牙等地中海国家的主教、学者及代表。

有关地中海民众宗教情愫的会议

教宗此行将举行三个主要活动。他的专机将于15日主日早晨7点45分从罗马达芬奇机场起飞，经过一个小时又15分钟的航程后抵达阿雅克肖。

他将在机场受到法国内政部长、欧洲和外交部长等人的欢迎，四名青年要向教宗献花。在机场演奏国歌、军乐，介绍双方代表团并与部长举行私下会晤后，教宗要乘车前往阿雅克肖会议展览中心出席会议。

途中，他会在圣若翰洗礼池短暂停留，这个洗礼池可追溯至公元六世纪，但在2005年的停车场挖掘工程中才重新出土。

教宗的首篇讲话将在展览中心发表，「地中海的危机可能也会在会场内回荡」。在会场外，教宗方济各将问候一些释放彩色气球的青年。

会见圣职人员、主持千人弥撒

随后，教宗将乘车前往圣母升天主教座堂，在这座文艺复兴晚期的建筑内会见司铎、修会会士、度奉献生活者和修生。在孩童献歌、信众献花、互相问候及教宗降福后，现场众人将一起颂念《三钟经》。

中午时分，教宗将在主教府稍作休息，直到下午2点45分为止。届时，教宗将穿越人潮，前往奥斯特利茨广场。那个大广场曾经是拿破仑儿提时代玩乐的地方，现在是教宗这次奉献感恩祭的场地，预计将有7千人到场参礼。除了讲道外，有鉴于行程即将结束，教宗也会发表感谢词。

最后，教宗将于大约傍晚5点30分在机场与马克龙私下进行会谈。目前没有安排其它与国家元首的会晤。

机上记者会

从科西嘉返回罗马的航程大约50分钟，教宗预计于当晚7点05分抵达罗马达芬奇机场。在这次短暂的旅行中，教宗预计会依照惯例与同飞机的大约80名记者举行记者会。布鲁尼表示，时间应该来得及，不过本次机上记者会的时间会比往常的来得短。

出访的理由

被问到教宗此行的「真实动机」，布鲁尼解释道，「教宗对民众敬礼和宗教情愫等主题的关注广为人知，而且他旅行时到访了很多的朝圣地，由此可见一斑」。再者，教宗也很关心地中海的主题。「这两个主题紧密相连」。

此外，圣座新闻室主任也宣布，圣座圣玺最高法院院长曼贝蒂（Dominique Mamberti）枢机也在教宗随行人员的行列中。这位出生在摩洛哥的法国裔枢机，晋铎时加入的正是阿雅克肖教区。

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