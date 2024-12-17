教宗方济各：教会是移民温暖的家

教宗接见西班牙菲律宾团体的代表。25年前，菲律宾人堂区在巴塞罗那建立。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月16日接见了在西班牙菲律宾团体的代表，他们在巴塞罗那的堂区以始胎无染原罪和圣李乐伦（Lorenzo Ruiz）命名。

这个菲律宾人堂区在25年前建立，菲律宾人团体愿意与教宗分享这个周年纪念日。教宗说，这让他想到很多移民，“他们不但没有找到温暖和款待的家，反而遇到了无数的困难和不被理解”。

当不同文化融合在一起时，会出现一个“温暖和款待的家”，这个家就是教会。接著，教宗指出，菲律宾的圣人李乐伦的一生与圣座福音传播部初传福音和新建地方教会部门代理部长塔格莱枢机一生，都体现了这一点。“事实上，圣李乐伦的家庭，就如塔格莱枢机的家庭那样，有中国和菲律宾血统，以及使他获得信仰的西班牙文化，这些给他创造了卓越的多元化生活环境’”。

会见结束时，教宗回顾了他于2015年在菲律宾进行牧灵访问时“美好回忆”，“有七百万人参加了在马尼拉举行的弥撒”和在塔克洛班举行的弥撒：当时“刮著风下著雨，我们必须迅速地离开，因为风暴就要来到，不然，我们就无法避免暴风雨的袭击”。教宗最后说，“菲律宾人是有信德的男女。你们中的一些人在梵蒂冈工作，他们表现的信德和所作的见证都非常棒。”

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