教宗致函BBC专题节目：以希望的目光默观世界

在英国广播公司“Thought of Day”专题节目发表的一则音频讯息中，教宗方济各勉励众人不要带著“悲观和屈从”的态度看待未来，却要始终选择爱的道路，以“希望的亲切目光”来默观这个世界。

（梵蒂冈新闻网）“一个充满希望与亲切的世界是更美好的世界。一个满怀信心地展望未来，以尊重和同理心对待他人的社会是更人性化的社会”。因为希望与亲切“关乎福音的核心，为我们的行为指明方向”。教宗方济各于12月28日上午向英国广播公司（BBC）的听众们如此谈到。教宗的音频讯息可在“Thought of Day”专题节目中收听。正如2021年10月在苏格兰格拉斯哥举行联合国气候变化框架公约（UNFCCC）第26次缔约方会议（COP26）期间一样，教宗的讯息再次通过英国广播公司播送。

不屈服于战争、暴力和社会不公所带来的沮丧

正逢圣诞之际，迈入希望的禧年，罗马主教借此机会勉励众人成为“希望的朝圣者”，不抱著“悲观和屈从”的态度去看待未来。“战争、社会不公以及我们每天经历的多种形式的暴力，不应让我们陷入怀疑与沮丧的诱惑之中。

透过希望的亲切目光看待世界

因此，我们要做的选择是爱，因为爱让我们的内心愈加炽热和自信。事实上，那些心怀爱意的人，“即便身处窘境，也始终以希望的亲切目光默观世界”。

践行谦卑，以开启对话

教宗方济各提到，亲切“不是一种外交策略”，也“不是为了保障社会和谐或获得利益而遵循的表面行为”。相反，它是一种“爱的形式，能够让我们敞开心扉接纳他人，并帮助所有人变得更加谦卑”，即具备那种“促进对话、有助于克服误解、萌生感激之情”的谦卑。归根结底，正如英国作家切斯特顿（Gilbert Keith Chesterton）所说的那样，教宗提醒我们，“带著感激之心对待生活中的事物，而不是认为它们的出现是理所当然的”。

将亲切作为一种关系形式

教宗的音频讯息以“希望的祝福”作为结尾，祝愿人们在禧年期间可以“将亲切作为一种爱的方式来与他人交往”，给这个世界带去“和平、兄弟情谊和感恩”。

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