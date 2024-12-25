教宗方济各2024年圣诞子夜弥撒讲道：希望永不落空

（梵蒂冈新闻网）“今夜，希望之门向世界敞开；今夜，天主对每个人说：“你也存有希望！”为我们每一个人都存有希望。”这是教宗方济各于12月24日圣诞子夜弥撒讲道的核心内容。教宗也提到这个时代的许多荒芜：“我们想到战争、枪击下的儿童、遭炸弹的学校或医院。”

以下是教宗方济各2024年圣诞子夜弥撒讲道全文：

上主的天使，身披光明，照亮黑夜，向牧羊人传递好消息：“我给你们报告一个为全民族的大喜讯：今天在达味城中，为你们诞生了一位救世者，祂是主默西亚。”（路二10-11）在贫穷人的惊叹与天使的歌声中，天空向大地敞开：天主成了我们中的一员，为了让我们像祂一样，祂降临到我们中间，为提升我们，将我们带到天父的怀抱。

姐妹们和弟兄们，这就是我们的希望。天主是厄玛奴耳，“天主与我们同在”。那无限伟大的天主变得微小；那神圣的光辉在世界的黑暗中闪耀；天上的光荣在大地彰显，如何呢？透过一个婴孩的柔弱。如果天主到来，我们的心也如同贫寒的马槽，那么我们可以说：希望没有破灭，希望活著，永远充满我们的生命！希望永不落空。

姐妹们和弟兄们，随著圣门的开启，我们开始了一个新的禧年：我们每个人都可以进入这恩宠宣告的奥秘。今夜，希望之门向世界敞开；今夜，天主对每个人说：“你也存有希望！”为我们每一个人都存有希望。姐妹们和弟兄们，但你们不可忘记，天主宽恕一切，天主永远宽恕。你们对此不可忘记。这是懂得将寄望于上主的方式。

为了迎接这个恩典，我们蒙召以白冷城牧羊人的惊叹走上我们的旅程。福音记载，他们听到天使的报告后，“急忙去了”（路二16）。这个指引就是重新发现失去的希望、在我们心中重燃希望、在我们这个时代与世界的荒芜中播撒希望：急忙前去。在这个时代有许多荒芜。我们想到战争、枪击下的儿童、遭炸弹的学校或医院。不要耽搁，不要松懈，要让自己被这喜讯所吸引。

急忙前去，我们去见那为我们诞生的上主，带著轻盈和清醒的心，准备好与祂相遇，使我们能将希望在生活的每个境况中表达出来。这是我们的任务：将希望在生活的每个境况中表达出来。因为基督徒的希望不是一种被动等待的美好结局，不是一部电影的美满结局：是天主的许诺，要我们在此时此地，在这片受苦呻吟的土地上予以接纳。因此，这个希望要求我们不迟疑，不陷入习以为常的束缚，不停留在平庸和懒惰中；正如圣奥斯定所说，它要求我们对那些不对劲的事物心生反感，有勇气去改变它们；它要求我们成为寻求真理的朝圣者，永不疲倦的梦想家，因来自天主的梦而不安，这是梦想一个新世界，由和平与正义来统治。

我们要学习、再学习牧羊人的榜样：这个夜晚诞生的希望，不能容忍那些安于舒适生活的懒惰与不思进取。我们中的许多人都如此，我们有安于舒适生活的危险；希望则是不接受那些因害怕有损自己而不敢失去平衡的虚伪谨慎，以及那些只顾自己、精于算计的态度；这希望与心安理得的人是不相容的，他们面对恶行和最贫穷者受到的不义却默不做声。相反，在呼吁我们耐心等待那正在萌芽和成长的天国的同时，基督徒的希望要求我们今天就通过我们的责任，不仅我们的责任，还有我们的同情心，大胆地提前实现这个许诺。在此，也许询问自己的同情心对我们有益：我有同情心吗？我晓得与人分担痛苦吗？我们要思考这些。

回顾我们如何常常安于现状，适应这个世界的思维方式，一位了不起的神父兼作家为圣诞这样祈祷：“上主，我向祢请求一些折磨、一些不安、一些悔恼。在这圣诞日，我愿意自己是一个不满足的人。高兴，却不满足。高兴是因祢所做的一切，不满足是因我没有作出回应。上主，请除去我们那些虚假的安宁，并在我们那总是太满的‘马槽’里放入一大把刺。请在我们心灵深处植入一些对其他事物的渴望”（亚历山德罗·普龙扎托，《圣诞九日敬礼》）。渴望其他的事物。不要静止不动。我们不要忘记，静止的水是最先腐臭的。

基督徒的希望正是这“其他事物”，要求我们“急忙前去”。作为上主的门徒，我们受邀在祂内找到我们最大的希望，并有如光明的朝圣者，毫不拖延地将这份希望带到世界的黑暗中。

姐妹弟兄们，这就是禧年，这就是希望的时期！它邀请我们重新发现与上主相遇的喜悦，召唤我们在灵性上更新，并且要求我们投身于世界的改变，使这时期真正成为一个喜乐的时期：成为我们大地母亲，那片被利润逻辑摧残的土地的喜乐时期；成为那些承受不公债务重压的贫困国家的喜乐时期；成为所有仍受新旧奴役束缚的人的喜乐时期。

这是我们每个人的恩赐和责任，把希望带到已经失去希望的地方：把希望带到生命受创的地方，带到被辜负的期待中，带到破碎的梦想里，带到让人心碎的失败之中；带到疲惫不堪、支撑不住的人身上，带到感到被击败的忧苦孤独中，带到被深刻撕裂的心灵痛苦中；带到囚犯那漫长空虚的日子中，带到贫困者狭窄寒冷的房间里，带到被战争和暴力亵渎的地方。把希望带到那里，在那里播种希望。

禧年开启了，这是为将希望、福音的希望、爱的希望和宽恕的希望赐予每一个人。

我们回到马槽前，我们注视马槽，注视天主在婴孩耶稣面容上显露的温柔时，我们不禁自问：“我们的心中有这种期待吗？我们的心中有这种希望吗？……默观这份战胜我们的疑虑、战胜我们的恐惧的天主慈爱，我们也在默观期待我们的巨大希望。……愿这份希望的愿景照亮我们每日的行程。”（马蒂尼枢机，《圣诞讲道》，1980年）

姐妹、兄弟们，今晚天主心中的“圣门”为你而敞开。耶稣，“天主与我们同在”，为你、为我、为我们、为每一个男人和女人降生。你要知道，与祂同在，喜乐绽放；与祂同在，生命改变；与祂同在，希望永不落空。

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