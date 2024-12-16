桑图神父：教宗在科西嘉岛让我们感受到天主爱我们

新慕道团体司铎桑图谈教宗15日主日在科西嘉岛的访问。他说，教宗来这里，让我们感受到天主爱我们。

（梵蒂冈新闻网）教宗于12月15日将临期喜乐主日访问法国科西嘉岛。对教宗此行，新慕道团体桑图（Biasgiu Santu）神父向本新闻网表示：“这是个极大的喜乐，这真的是上主探访祂的子民，科西嘉岛居民。大家一起喜乐，这是非常美好的事。我们看到教宗很开心，他已经跟上了这里的‘节奏’，一切都比较慢，比较轻松。我们非常高兴！”

教宗在讲话中提到民间敬礼是有助于教会和当局之间对话的工具，并指出这一进程在科西嘉岛已经开始，该岛为欧洲是个好榜样。桑图神父说，“在科西嘉，于1901年将圣堂归还给国家时，市长们不想将圣堂再给市镇府，因为‘圣堂是我们的，是我们的家，是我们共同的家’。市长、司铎……我们在这里都是弟兄姐妹，我们一起跟随上主。这是一种大家在同一个水平上的政教分离，是一件非常容易做得到的事”。

教宗接见司铎时强烈邀请他们要宽恕。对此，桑图神父说，“这是一种提醒，听到我们要更加彼此相爱、更多的宽恕，这总是好的。我们这里，我们有很多有创伤的人，因此，教宗吁请我们将无限仁慈带给他人是很重要的，这对我们也大有裨益”。

当被问到教宗来访对科西嘉的影响时，神父表示，“我不知道，但肯定的是，会有令人惊奇的事发生。两年前，教宗给予了我们一位枢机，这给所有的人带来了极大的喜乐。我们感到被爱，感到天主爱我们。今天教宗来到科西嘉，令我们更加感受到天主的爱，我们得到的这爱我们还不知道如何把它‘爆发’出来。这肯定会是件奇妙的事”。

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